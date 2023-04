Een nieuwe royal baby! Prinses Stéphanie van Monaco is oma geworden

Albert II, de vorst van Monaco en oom van Louis, maakte het geboortenieuws bekend.

Stéphanie van Monaco oma geworden

Louis Ducruet en zijn vrouw Marie Hoa Chevallier lieten al enkele maanden geleden via Instagram weten in verwachting te zijn. Hoewel het om hun eerste kindje ging, was een derde gezinslid al op de foto te zien: hond Pancake speelde namelijk een belangrijke rol in de bekendmaking. Op zijn shirtje was te lezen: ‘Soon to be big brother.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Louis Ducruet (@louisducruet) op 7 Apr 2023 om 2:30 PDT

Inmiddels is het stel dus ouders geworden van een dochtertje. Dat maakten ze niet zelf via Instagram bekend, maar via hun oom Albert. Tijdens een ceremonie van het Rode Kruis liet hij de pers het volgende weten: “Mijn neefje Louis Ducruet en zijn vrouw Marie hebben het plezier ouders te zijn van een kleine meid.”

Grote omawens

Daar zijn de kersverse ouders ongetwijfeld heel blij mee, maar oma Stéphanie ook. Louis vertelde in een interview in 2020 nog dat hij en zijn vrouw bewust wachtten met kinderen, ondanks de druk die hij voelde vanuit zijn moeder en schoonmoeder. Zij wilden beiden graag oma worden. Het was vooral Marie die nog even wilde wachten vanwege haar drukke baan: “Louis zou het geweldig vinden als ik morgen zwanger zou zijn. Ik denk zelfs dat het zijn grootste wens is. Maar ik heb een drukke baan en ik denk dat ik er nog niet klaar voor ben”, zei ze datzelfde jaar. Inmiddels is er dus heel wat veranderd en zijn de twee de trotse ouders van een meisje.

De naam van de kleine is nog niet bekendgemaakt.

