Flink schrikken: koning Harald van Noorwegen opgenomen in ziekenhuis

Harald ligt in het Oslo Universitair Ziekenhuis, Rikshospitalet. Het koningshuis wil verder niets kwijt over zijn toestand. Het is dus niet duidelijk of hij naast koorts ook nog iets anders onder de leden heeft. Harald werd in maart nog geveld door het coronavirus en moest het toen een langere periode rustig aan doen.

Overnemen koninklijke taken

Harald onderging ook al eerder een hartoperatie. Zijn zoon Haakon heeft tot nu toe elke keer bij gezondheidsproblemen zijn koninklijke taken overgenomen, maar het is niet duidelijk of hij dat deze keer ook zal doen. Het Noorse koningshuis heeft daar in ieder geval niks over laten weten.

