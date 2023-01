Griekse koning Constantijn II krijgt geen koninklijke uitvaart

De uitvaartdienst wordt maandag gehouden in de orthodoxe kathedraal van Athene.

Privé-aangelegenheid

De Griekse overheid maakte bekend dat Constantijn geen staatsbegrafenis krijgt. De uitvaart is een privé-aangelegenheid en vindt plaats op de koninklijke begraafplaats bij het historische landgoed Tatoi. Hier had de koninklijke familie een zomerpaleis. Er is op het landgoed een begraafplaats waar verschillende leden van het koningshuis hun laatste rustplaats vonden.

Europese vorsten naar uitvaart

Er wordt verwacht dat er veel internationale royals aanwezig zullen zijn op de begrafenis. Constantijns vrouw, koningin Anne-Marie, is een zus van de Deense koningin Margrethe en zijn oudere zus is koningin Sofía van Spanje. Ook zullen de Noorse kroonprins Haakon en diens vrouw Mette-Marit aanwezig zijn. Verder had hij warme banden met de Britse royals.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft aan het ANP laten weten dat koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix van plan zijn om naar de begrafenis te gaan.

Over koning Constantijn II

Constantijn was van 1964 tot 1973 koning, daarna veranderde Griekenland in een republiek. Hij werd vanaf 1967 verbannen na een staatsgreep, maar bracht uiteindelijk zijn laatste jaren wel in Griekenland door. Constantijn is de peetoom van prins William en onze eigen prins Constantijn.

Bron: Leidsch Dagblad, Vorsten