Groothertogin van Luxemburg beschuldigd van emotionele mishandeling: “Werken voor haar is ondraaglijk”

Er gaan al een aantal jaren geruchten dat Maria Teresa niet bepaald vriendelijk is tegen haar personeel. Inmiddels lijkt haar gedrag echt de spuigaten uit te lopen. Tijdens een recente fotoshoot zou ze haar personeel hebben uitgekafferd, waarna verschillende personeelsleden zijn opgestapt, waaronder haar eigen assistent. Zij spreken nu van ‘emotionele mishandeling’.

Onaanvaardbaar incident

Premier Xavier Bettel besloot daarop actie te ondernemen en ging in gesprek met de betrokkenen. Hij kreeg te horen dat er inderdaad sprake was van een ‘levendige uitwisseling van woorden en een onaanvaardbaar incident’. Iedereen was het erover eens dat het gedrag van Maria Teresa onacceptabel is.

Anonieme verhalen

De personeelsleden spreken onder andere van een hoge werkdruk, gecombineerd met een uiterst negatieve houding van Maria Teresa. “Dit maakt het werk ondraaglijk, soms zelfs onmogelijk. Haar stemming wisselt met de dag. De ene dag is ze charmant, de andere dag is het respect ver te zoeken”, zo laten ze (anoniem) weten aan Lëtzebuerger Land.

Eerder rapport

Het gaat hier niet om een eenmalig incident. In 2020 gingen er ook al alarmbellen af vanwege het gedrag van Maria Teresa en besloot premier Bettel zelfs een rapport op te stellen. De conclusie was toen dat er inderdaad een angstcultuur heerste aan het hof en dat Maria Teresa te veel zeggenschap had over het personeel.

Op het matje geroepen

Nu, twee jaar later, blijkt er weinig te zijn veranderd. De premier is opnieuw in gesprek gegaan met het groothertogelijk paar, maar zij zouden het absoluut niet met hem eens zijn. De premier wil echter dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor het probleem. Er wordt zelfs geroepen dat Maria Teresa en haar man Henri afstand moeten doen van de troon en deze moeten overdragen aan hun zoon Guillaume (41). Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

Bron: NU.nl