Grote zorgen om prinses Charlene na het verwijderen van haar Instagram-account

Prinses Charlene is normaal gesproken heel actief op haar Instagram. Ze deelt regelmatig kiekjes, maar afgelopen dinsdag bleek haar account plotseling verdwenen te zijn. Het account van haar liefdadigheidsstichting is nog wel online te vinden, maar haar eigen account is spoorloos verdwenen. Het is niet duidelijk wie haar account heeft verwijderd en waarom.

Slecht teken

Vorig jaar werd het Instagram-account tijdelijk overgenomen door het koningshuis, omdat het in die periode niet goed met haar ging. Veel mensen denken dan ook dat dit nu weer het geval is en dat haar account voor haar eigen veiligheid is verwijderd door het koningshuis.

Omslag

Opvallend genoeg leek het de laatste tijd juist weer goed met de prinses te gaan. Zo verscheen ze regelmatig met haar gezin in de media en deelde ze op sociale media ook regelmatig kiekjes van haar leven. Haar man prins Albert gaf eerder ook al aan dat het stukken beter met haar ging. Toch wordt hij de laatste weken weer opvallend vaak alleen gespot en hebben we Charlene alweer een tijdje niet gezien.

Charlene staat bekend om haar peperdure designeroutfits. Royaltyvlogger Josine Droogendijk zet een paar van haar stijlen op een rijtje:

Bron: RTL Boulevard