Het paleis van Monaco reageert op scheidingsgeruchten Albert en Charlene

Een woordvoerder van het paleis van Monaco reageert nu via de onafhankelijke royal-nieuwssite Royal Central op de geruchten. Wat blijkt? De twee gaan helemaal niet scheiden. Het paleis is dan ook niet blij met de roddel: “Deze kwaadaardige geruchten zijn compleet ongegrond”, laat de woordvoerder weten.

Huwelijksproblemen Albert en Charlene

Geruchten over huwelijksproblemen tussen Albert en Charlene zijn natuurlijk niet nieuw. Die zijn er al járen. Ze zouden zelfs tijdens hun huwelijksreis in 2011 naar Zuid-Afrika al in aparte hotels hebben geslapen. Ook zou Charlene nog vóór de bruiloft een vluchtpoging hebben gedaan. Ze zou haar koffers hebben gepakt toen ze hoorde over een derde buitenechtelijk kind van Albert. Vervolgens zou ze een vliegticket naar Zuid-Afrika hebben geboekt en naar het vliegveld zijn gereden, maar zijn onderschept nog voor ze bij het vliegveld aankwam. Ze moest naar verluidt haar paspoort inleveren en in gesprek gaan met de prins. En dit zou niet de eerste vluchtpoging zijn die ze deed; de reden om haar kamer in het hotel tijdens de huwelijksreis zelfs te laten bewaken, zodat ze er niet tussenuit kon knijpen, zo luiden de geruchten.

Ontkenning prins Albert

Toen Charlene in 2021 een lange tijd zonder man en kinderen in Zuid-Afrika verbleef, en daarna wegens gezondheidsproblemen lang in een kliniek zat, laaiden de geruchten opnieuw op. Prins Albert liet toen zelf aan de buitenwereld weten dat de afwezigheid van de prinses niks met huwelijksproblemen te maken had.

