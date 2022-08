Hier koop je de elegante, zwarte avondjurk én clutch van koningin Letizia

De jurk heeft namelijk helemaal geen koninklijk prijskaartje. Het kledingstuk werd niet ontworpen door een designer, maar kun je op de kop tikken bij een ‘gewone’ winkel.

Koningin Letizia in zwarte avondjurk

Dan hebben we het over de winkel & Other Stories. De prachtige, zwarte slipdress koop je daar voor € 89. Kijk hier maar eens. Letizia bewijst dat je er in deze jurk erg sexy doch gekleed uit kunt zien. De slipdress valt namelijk over de knie, maar omarmt wel haar figuur.

Clutch voor een prikkie

Letizia combineerde de jurk met sandalen van het merk Magrit en ronde oorbellen van het merk Coolook. In haar hand draagt ze een clutch en ook die is van een betaalbaar merk, namelijk Mango! Deze clutch kun je al helemaal voor een prikkie op de kop tikken: wij spotten ‘m namelijk op Vinted voor slechts € 5. Moet je wel snel zijn.

Hier koop je de elegante, zwarte avondjurk van koningin Letizia Beeld WireImage,

Familievakantie naar Mallorca

Koningin Letizia droeg de look naar de slotceremonie van Atlántida Film Fest, een filmfestival op Mallorca. Zij, haar man Felipe en hun dochters Leonor en Sofía zijn op vakantie op het Spaanse eiland.

Koningin in het klooster

Als ware toeristen brachten ze maandag een bezoek aan een klooster bij Valldemossa. Ze wandelden door het klooster en door de tuinen en stopten bij mooie uitzichtpunten. De pers mocht hierbij aanwezig zijn. Bekijk hier wat beelden van de trip.

Bron: Beau Monde