Hier shop je de betaalbare zomerjurk van de Spaanse prinses Leonor

En die jurk is nu in de sale!

Leonor gespot in Zara-jurk

De Spaanse royals hebben natuurlijk euro’s genoeg om kasten vol designerkleding aan te schaffen, en toch zijn de koningin en haar dochters dol op Zara. Wel zo leuk, want zo kunnen wij ons betaalbaar laten inspireren. Prinses Leonor was dit keer samen met haar zus Sofia op werkbezoek in Madrid. Op een groepsfoto stelen de zussen de show in hun kleurrijke jurken.

Shoppen maar!

De jurk van Leonor is een exemplaar van Zara, zo werd al snel ontdekt. Het gaat om een midi-jurk met een knoop aan de voorkant en een opening bij de taille. De gebloemde jurk kost normaal € 59,95 maar is dankzij de sale te koop voor € 25,99. Als dat geen koopje is! Shop ’m hier.

Liefhebbers

Leonor en Letizia worden vaker in looks van de Zara gespot, zo droegen ze hier allebei een mini-jurk van het bekende merk. Ook Leonors jongere zus Sofia droeg op dat moment een look van de Zara, namelijk een witte playsuit.

Prinses Leonor is net als haar moeder gek op kleding van Zara. Beeld WireImage

Samen met zus Sofia verscheen ze in een kleurrijke jurk in Madrid. Beeld Europa Press via Getty Images

De jurk is in de sale en kost nu € 25,99. Beeld Europa Press via Getty Images

Josine nam de kleding van prinses Alexia en prinses Leonor tijdens hun vertrek naar Wales onder de loep. Je ziet daarin duidelijk hun persoonlijkheid, zo vertelt ze:

Bron: Blauwbloed