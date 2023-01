Hier shop je de blouse van koningin Letizia in de trendkleur van nu

Op 19 januari bracht de koningin een bezoek aan de Spanish Royal Academy in Madrid. Ze trok hiervoor een zakelijke outfit uit de kast.

Letizia in trendkleur van nu

De looks van Letizia zijn altijd chic en vrouwelijk, maar hebben vaak ook iets gedurfds. Zo schuwt ze korte jurkjes niet en is ze dol op leren items. Dit keer koos ze dan ook voor zo’n mooie mix: een chique mantel en blouse met een leren midi-rok met ceintuur in de taille. Ook haar oorhangers vielen op, net als haar torenhoge hakken.

Hier shop je de blouse

De leren rok komt van het label Hugo Boss. De blouse, in dé trendkleur van nu, blijkt helemaal geen royaal prijskaartje te bevatten. Spotgoedkoop is-ie niet, maar het zijn ook geen Charlene-prijzen (de prinses van Monaco hult zich graag in designerkleding van duizenden euro’s). De blouse is van POL Studio, een duurzaam merk met een Spaanse designer aan het roer en kost € 120. Je shopt ‘m hier. Het is een ware favoriet van de koningin, want ze werd er al vaker in gespot.

Blij merk

Dat het merk blij is met de koningin als klant, is begrijpelijk. Op hun Instagram-account schreven ze een jaar geleden al een dankwoordje aan Letizia. “Bedankt voor het steunen van Spaanse merken met een duurzame filosofie. Enthousiaster kun je ons niet maken”, schreef het merk bij foto’s van de koningin.

Op 19 januari bracht de koningin een bezoek aan de Spanish Royal Academy in Madrid. Beeld Getty Images

Letizia droeg een rok van Hugo Boss en een blouse van POL Studio. Beeld Getty Images

Bron: POL