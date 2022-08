Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Zo verknocht als de Oranjes aan hun Griekse villa zijn, zo dol zijn de Saksen-Coburgjes van België op het Franse Île d’Yeu. Ze hebben er een vakantiehuis, er wordt gefietst en gewatersport – het is helemaal hun plek.

Kroatië

Alleen... ze zijn daar dit jaar dus niet. Koning Filip en koningin Mathilde genieten van... Kroatië. Het was een Belgische landgenoot die hen spotte toen ze samen op de veerboot – zo lekker gewoon gebleven - naar het eiland Mljet, een paar kilometer van Dubrovnik, voeren.

Mljet, ook bekend als het groenste eiland van Kroatië, waar ook de Belgische royals een kijkje namen. Beeld Getty Images

Belgische royals incognito

“Ik hoorde een bekende stem en realiseerde me dat het koningin Matilde was”, zegt hij in het programma RTL Info. Koning Filip doet met zijn pet en bril duidelijk een poging om incognito te blijven, Mathilde is gewoon lekker op vakantie, net als Elisabeth (straks weer naar Oxford), Gabriël (straks naar de Koninklijke Militaire School) en Emmanuel en Eléonore. Fijne vakantie, zuiderburen!

