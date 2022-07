Hoera! De Deense prins Felix blaast vandaag 20 kaarsjes uit

Op het Instagram-account van het Deense koninklijk huis is ter ere van zijn verjaardag een tweetal kiekjes van de knappe prins geplaatst.

Prins Felix

Prins Felix werd geboren op 22 juli 2002 in Kopenhagen. Hij is de zoon van prins Joachim van Denemarken. Joachim kreeg Felix en zijn oudere broer Nikolai met de Hongkongse Alexandra Christina Manley. Na hun scheiding kreeg Joachim twee kinderen met de Française Marie Cavallier: Henrik en Athena. Felix heeft dus een volle broer, een halfbroer en halfzusje. Koningin Margrethe van Denemarken is zijn oma.

Militaire academie

Prins Felix is heel sportief. Al sneefde hij binnen een paar weken op de militaire academie, net als zijn oudere broer Nikolai, die na krap twee maanden afhaakte. Tot teleurstelling van hun plichtgetrouwe vader en oma.

Modellenwerk

Sindsdien bezint Felix zich op zijn toekomst in wat we maar een tussenjaar zullen noemen. Intussen treedt hij in broer Nikolai's voetsporen als model voor Georg Jensen, waarvoor hij diepzinnig knorrend kijkend sieraden aanprijst. Het oogt wat minder verfijnd dan het werk van zijn broer, maar al dat testosteron heeft ook wel wat en het is lucratiever dan een bijbaantje in de horeca.

Bron: Instagram