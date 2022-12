Hoera! Koning Filip en koningin Mathilde zijn 23 jaar getrouwd

Filip en Mathilde zijn niet erg open over hun privéleven. Ze geven bijvoorbeeld zelden interviews. Wat we wel weten is dat ze dit weekend vieren dat ze 23 jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

Koning Filip en koningin Mathilde

Ze leerden elkaar kennen in 1996, op de tennisbaan. Mathilde was in die tijd nog logopediste. In 1999 verloofde het stel zich. Drie jaar nadat ze elkaar hadden leren kennen. Daarna ging het snel. Ze trouwden een maand later al, op 4 december 1999 in het stadhuis van Brussel.

Hun dochter Elisabeth werd in oktober 2001 geboren. Dat ze een meisje kregen, was heel bijzonder. België heeft namelijk nog nooit een vrouw als staatshoofd gehad, maar dat gaat nu dus echt gebeuren. Filip en Mathilde kregen nog drie kinderen: Gabriël (2003), Emmanuel (2005) en Eléonore (2008).

Nog steeds verliefd

In 2019, toen Filip en Mathilde 20 jaar getrouwd waren, gaven ze als uitzondering tóch een interview over hun privéleven, met de Franstalige omroep RTBF. Filip zei toen dat hij nog altijd verliefd is op Mathilde.

“Er is iets, een geheim, dat me geraakt heeft bij mijn echtgenote, en dat is een vlammetje, dat er altijd is”, zei Filip toen. “En van tijd tot tijd moet je dat opnieuw aansteken. Het is waar dat je verandert, dat de dingen evolueren... Maar ergens, dat vlammetje is waarom ik haar heb gekozen, en dat raakt me, en dat zal me altijd raken.”

