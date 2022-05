Mensen die de kroonprinses graag willen spotten kunnen dan ook het best op deze data hun agenda leeg houden.

Uitgesteld bezoek van kroonprinses Victoria

Het lijkt er op dat het twee drukke dagen gaan worden voor prinses Victoria. Zo zal ze in ieder geval op haar eerste dag zowel Amsterdam als Den Haag bezoeken en op de tweede dag Rotterdam. Op de site van de Zweedse Kamer van Koophandel staat dat de kroonprinses aanwezig zal zijn bij een galadiner in hotel Okura in Amsterdam ter ere van het 60-jarig jubileum van de organisatie. Het gaat om een uitgesteld bezoek, want Victoria zou eigenlijk in november al naar Nederland komen. Helaas moest ze toen haar reis annuleren vanwege de coronamaatregelen.

De vriendschap tussen kroonprinses Victoria en de Oranjes

Het zou zomaar kunnen dat Victoria ook nog gezellig een avondje gaat dineren met koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Het Nederlandse koningshuis heeft namelijk een zeer goede band met het Zweedse koningshuis en met name met Victoria en haar man Daniel. Victoria is zelfs één van de peettantes van prinses Amalia.

Wist je trouwens dat onze prinses Amalia niet de enige prinses Amalia is?

Bron: Blauw Bloed