Huwelijk van prinses Märtha Louise en haar sjamaan voorlopig uitgesteld

Märtha Louise heeft spiritualiteit omarmd als haar roeping. Met haar passie voor de esoterie ontmoette ze ook de Amerikaanse sjamaan Durek. Hij werd drie geleden haar nieuwe liefde en sinds juni vorig jaar zijn ze officieel verloofd. Dat leverde wel gefronste wenkbrauwen op binnen de koninklijke familie.

Veel obstakels

Hun relatie kende aanvankelijk dan ook de nodige obstakels. Toen ze samen op tournee gingen onder de naam De prinses en de sjamaan werd Märtha Louise op het matje geroepen door haar familie, die dat wat te veel van het goede vond. Sindsdien maakt Märtha Louise een duidelijke scheiding tussen haar activiteiten voor het koningshuis en haar spirituele werkzaamheden.

Ze maakte in november bekend niet langer officiële plichtplegingen als lid van het koningshuis te zullen verrichten.

Huwelijk uitgesteld

Koning Harald keurde de verloving van de twee geliefden in juni wel goed. De prinses zou zich definitief in Los Angeles willen vestigen, waar ze met Durek en haar drie dochters woont. Een bruiloft stond in de planning, maar die is nu op de lange baan geschoven wegens gezondheidsproblemen van Durek.

Gezondheidsklachten

Durek kampt al jaren met ernstige nierproblemen. Het afgelopen jaar is zijn gezondheid achteruitgegaan. De sjamaan moet een niertransplantatie ondergaan. “Helaas konden we nog geen donor voor me vinden. Märtha zou het gedaan hebben, maar haar nier was niet geschikt. We blijven zoeken, ik heb goede hoop dat het goed komt”, liet hij weten aan het Duitse blad Bild.

