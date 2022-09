In déze jurken trouwde Belgische prinses Maria Laura zaterdag

Het burgerlijk huwelijk was zaterdagochtend in het stadhuis van Brussel. Het was een intieme aangelegenheid, waarbij slechts 35 mensen aanwezig waren. De oudste dochter van prinses Astrid en prins Lorenz en het nichtje van koning Filip straalde voor die gelegenheid in een opvallend minijurkje van Gucci en ze had opgestoken sixties-stijl kapsel.

‘Kiss kiss’

Toen het paar naar buiten kwam riep iemand uit het publiek “kiss, kiss”. Prinses Maria Laura gaf daar meteen gehoor aan en kuste haar man op de wang.

Vier meter lange zijden sluier

Na hun burgerlijke huwelijk gaven Maria Laura en William elkaar zaterdagmiddag het jawoord in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele Kathedraal.

Bij deze religieuze bruiloft waren vijfhonderd gasten, onder wie de voltallige Belgische koninklijke familie. Maria Laura trouwde in een bruidsjurk van Vivianne Westwood, met een vier meter lange zijden sluier en de tiara van het Huis Savoy-Aoste (geleend van moeder Astrid).

Voor alle vrouwen was de dresscode een hoed, maar er stond nogal een stevige wind. De dames moesten hun hoed dus goed vasthouden.

Huwelijk ging door ondanks overlijden Elizabeth

Het was een intieme burgerlijke plechtigheid, waarbij maar 35 gasten waren uitgenodigd: de families van bruid en bruidegom. Er werd besloten om het huwelijk door te laten gaan, ondanks het overlijden van koningin Elizabeth.

Relatie geheim gehouden

Maria Laura wist haar relatie altijd goed verborgen te houden. Maria Laura zou al jarenlang een relatie hebben met William, die twee jaar jonger is dan zij. Het Belgische Hof staat erom bekend de kinderen uit de publiciteit te houden. Ze deelden vorig jaar bij de aankondiging van de verloving een foto op Instagram.

Wonen in Londen

Waar en wanneer de twee elkaar ontmoet hebben, is nooit helemaal duidelijk geworden. Ze hebben allebei wel een liefde voor tennissen en reizen, dus misschien is op de baan of tijdens een trip de vonk overgeslagen. Het zou ook op het werk kunnen zijn, omdat ze beiden in Londen wonen en werken.

Maria Laura is klimaatanalist bij de maatschappelijke organisatie CIFF en William werkt in het vermogensbeheer. Hij is de zoon van een Britse moeder en een Frans-Marokkaanse vader.

