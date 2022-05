Het is geen geheim dat de Spaanse koningin een gespierd lichaam heeft, maar in deze opvallende jurk onthult ze zelfs dat ze een sixpack heeft.

Letizia in blote buik-jurk

Koningin Letizia was dinsdag aanwezig bij een herdenkingsevenement en inzamelingsactie van het Rode Kruis in Valencia. Voor deze gelegenheid droeg ze een fuchsia roze cut-out jurk van het Spaanse label Cayro Woman. Deze midi-jurk heeft schoudervullingen, lange pofmouwen en meerdere openingen rond de taille. Voorop zit een gerimpeld ringdetail. Ze maakte haar outfit af met een paar bijpassende roze krokodillenleren pumps en een handtas van Carolina Herrera en gouden oorbellen van CXC.

Indrukwekkende buikspieren

Aangezien de jurk bij haar buik open is, kregen we een nooit eerder geziene glimp van haar indrukwekkende buikspieren. Je zou misschien denken dat een koningin met een blote buik niet classy is, maar Letizia rockt deze hele outfit. Wat ziet deze Spaanse royal er elke keer weer geweldig uit.

Modieuze koningin

Van de Spaanse koningin is natuurlijk wel bekend dat ze dol is op fashion en (net als onze eigen koningin Máxima) graag de show steelt. Dit doet ze ook regelmatig in betaalbare merken, zoals Zara, Mango of H&M. Laatst droeg ze tijdens een prijsuitreiking zelfs dezelfde jurk als de winnares. Gelukkig konden de twee daar hard om lachen.

Koningin Letizia koos voor een gewaagd detail in deze outfit: de opengewerkte jurk toont een deel van haar buik. Beeld Getty Images

Zien we daar een sixpack bij Letizia van Spanje? Beeld Getty Images

Lange mouwen, hooggesloten, maar tóch sexy: Letizia rockt deze roze jurk. Beeld Getty Images

Het bijpassende tasje en de pumps maken de outfit van Letizia af. Beeld Getty Images

In 2008 kwam naar buiten dat Letizia plastische chirurgie heeft ondergaan vanwege ademhalingsproblemen. Kenners zagen eerder al dat haar hele gezicht was veranderd. Hoe zag ze er eigenlijk uit vóór de ingrepen? Je ziet het in de video hieronder:

Bron: Page Six, Hello! Magazine