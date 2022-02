It runs in the family: stiefdochter prinses Charlene spoorloos verdwenen

Jazmin Grace Grimaldi is de 29-jarige dochter van prins Albert. Ze is de oudste van zijn buitenechtelijke kinderen. Haar moeder is Tamara Rotolo. In 2006 gaf Albert toe de vader te zijn van Jazmin.

Stiefdochter Charlene verdwenen

Jazmin is nogal gek op social media. Via Instagram deelt ze normaal gesproken meerdere foto’s en video’s per dag met de wereld, waarin ze laat zien hoe haar royale leven er uitziet.

Jazmin op Instagram

Dankzij haar krijgen we af en toe iets te zien wat we anders nooit zouden zien. Zo deelde ze een zeldzame foto van haar halfbroer Alexandre Grimaldi-Coste en een foto van Alberts vier kinderen bij elkaar.

Alles weg

Nu is er iets bijzonders aan de hand: Jazmin had veel foto’s op haar Instagramaccount staan, maar die zijn nu allemaal weg. Er staat nog maar één foto van haar op. Ook de gegevens die bovenaan haar profiel stonden zijn verdwenen. Dat laat de royalty-kenners in verbazing achter: wat is er met Jazmin aan de hand?

Ruzie met Charlene?

Inmiddels heeft ze in een korte verklaring laten weten dat ze deze maand niet op social media te vinden zal zijn, en misschien nog wel langer. De geruchtenmolen is in de tussentijd flink gaan draaien. Zo wordt er gedacht dat Charlene boos op haar is geworden, nadat ze zonder toestemming een foto van haar halfbroer en -zus Jacques en Gabriella deelde. Die foto is inmiddels offline gehaald. Charlene zou sowieso niet dol zijn op haar stiefkinderen Jazmin en Alexandre. Wordt vast vervolgd...

Bron: Beaumonde