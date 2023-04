Jarige koning Filip van België loopt een blessure op

De foto van Filip is in een zonnige omgeving genomen. De begeleidende tekst is kort: “Er hangt een verjaardag in de lucht …”. Mogelijk is het kiekje gemaakt in Frans-Guyana, waar de koning de afgelopen dagen verbleef. Daar strompelde hij licht, zo schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws (HLN). Het blijkt een blessure die Filip bij zijn favoriete sport kitesurfen zou hebben opgelopen. Waar en wanneer Filip geblesseerd is geraakt, blijft onduidelijk.

Filip loopt moeizaam

In Frans-Guyana was de vorst samen met zijn zoon prins Gabriël om de lancering van de Europese ruimtesonde Juice bij te wonen. De ruimtezonde is op weg naar de planeet Jupiter.

Een filmpje op HLN laat zien dat de koning wat moeizaam uit de auto stapte en langzaam een trap op loopt. Daarnaast legt Filip meerdere malen zijn hand op zijn rechterzij, alsof hij de pijn wil verdrijven.

Filip gaat graag kitesurfen

De sportieve koning gaat regelmatig naar een surfclub in Knokke en hij kitesurft in de Atlantische Oceaan bij het Franse eiland Île d’Yeu, waar hij een vakantiehuis heeft.

