Jarige koningin Margrethe (83) verschijnt weer in het openbaar na zware rugoperatie

De vorstin kreeg begin maart goed nieuws: de artsen waren tevreden over het resultaat van de rugoperatie die niet zonder risico’s was en daarom mocht Margrethe naar huis. Daar moet ze nu lang revalideren.

Zondag had Margrethe alweer haar eerste officiële moment en wel op haar verjaardag. Inwoners van Denemarken konden zondag om 12.00 uur het staatshoofd feliciteren toen ze op het balkon verscheen, samen met haar familie. Ze werd vergezeld door haar kinderen de prinsen Frederik en Joachim, schoondochters en kleinkinderen op de balkons.

Margrethe weer op het balkon

Eerder deze week nam Margrethe voor het eerst sinds een operatie weer deel aan een openbare gebeurtenis. De balkonscène is zelfs voor het eerst sinds vijf jaar. Vorig jaar verbleef ze net als in 2019 met haar verjaardag in paleis Marselisborg in Aarhus. Tijdens de coronapandemie in 2021 en 2020 vierde de koningin haar verjaardag door de restricties in besloten kring.

Margrethe vervult (nog) niet alle taken

Het programma van Margrethe blijft wel beperkt tot een aantal taken. Het Deense koningshuis meldde eerder in een statement dat de gezondheid van Margrethe wel vooruit gaat, maar dat ze het wel rustig aan moet blijven doen.

“De fysieke revalidatie van de koningin verloopt goed, maar er zullen de komende maanden een aantal belangrijke taken blijven die de koningin niet volgens plan kan uitvoeren”, aldus het bericht. Waarschijnlijk zal haar zoon kroonprins Frederik de komende maanden als regent bepaalde taken van Margrethe waarnemen.

Bron: The Local