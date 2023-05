Kantoorhond? Déze royals nemen hun hond ook mee naar het werk

Kroonprinses Victoria van Zweden en haar hond Rio Beeld Getty Images

Victoria van Zweden en Rio

Kroonprinses Victoria van Zweden dacht altijd dat ze geen tijd had voor een hond, maar dankzij deze snoezige kruising tussen een King Charles Cavalier en poedel zwichtte ze. Rio, zoals het hondje heet, is echt onderdeel van het gezin en vergezelt haar nu regelmatig op werkbezoeken.

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia en hond Brandie Beeld ANP

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia en Brandie

De ouders van Victoria, koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden zijn al even gek met hun hond Brandie. Vooral de koning en zijn hond zijn onafscheidelijk, dus als het even kan gaat de hond gewoon mee. Brandie is ook regelmatig te spotten op een officieel portret van het koningspaar. Toch te lief?!

Koningin Camilla en haar hond Beth Beeld Getty Images

Koningin Camilla en Beth

Koningin Camilla is gek op haar Jack Russels en neemt ze soms mee op werkbezoek. Jack Russel Beth heeft soms zelfs ook wat koninklijke taken: met hulp van een worstje hielp ze om een plaque te onthullen van het Battersea Dogs and Cats Home, waar Camilla beschermvrouw van is. Ze adopteerde Beth en haar zusje Bluebell uit dit asiel.

Prinses Carolina van Monaco en haar teckel Beeld Getty Images

Prinses Carolina van Monaco en haar teckel

Prinses Caroline van Monaco is gek op haar teckels en als het even kan, neemt ze er eentje mee naar haar werk. Bijvoorbeeld naar deze springwedstrijd, waar ze prijzen moest uitreiken.

Prinses Anne en haar bull terriër Beeld Getty Images

Prinses Anne en haar bull terriër

Net als haar moeder, is prinses Anne ook een echte hondenliefhebber. Alleen heeft zij geen corgi's maar bull terriërs. Een van haar honden nam ze gezellig mee naar het paardenevent Festival of British Evening.

Prinses Catherine en cockerspaniël Orla Beeld Getty Images

Prins William en Prinses Kate en hun cockerspaniël Orla

Prins William en prinses Kate hebben sinds 2020 een cockerspaniël: Orla. Deze kregen ze van Kate’s jongere broertje net voordat hun eerste hond Lupo overleed. Toen William meespeelde bij een polowedstrijd voor het goede doel, ging Orla gewoon gezellig mee.

Hertogin Meghan en haar honden Beeld Women Makers

Prins Harry en hertogin Meghan en hun honden

Prins Harry en hertogin Meghan zijn ook gek op honden. Ze hebben er drie: beagles Guy en Mia en labrador Pula. Ze leggen geen werkbezoeken meer af, maar nemen hun hondjes toch regelmatig mee als er gewerkt moet worden. Bijvoorbeeld toen ze een interview met Gloria Steinem deden.

Koningin Máxima en haar hond Mambo Beeld ANP

Prinses Máxima en Mambo

Ons koningspaar heeft vier honden, maar die blijven over het algemeen gewoon thuis. Toch wandelt hond Mambo, haar toy poedel, in het thuiskantoor van Máxima regelmatig naar binnen. Tijdens een digitale meeting met het Expertise Center Education Care (EC2) op Saba blafte Mambo dwars door de meeting heen. Lachend excuseerde de koningin zich voor haar blaffende hond.

Ook prins Constantijn heeft een hond en die was nogal een hit op Instagram...