Kleindochter Grace Kelly zorgt voor verbazing op sociale media: ‘Je lijkt sprekend op je oma’

Als Grace Kelly in 1956 in het huwelijksbootje stapt met prins Rainier III van Monaco, is ze van de één op andere dag een prinses. De twee krijgen drie kinderen, Caroline, Albert II en Stéphanie. Laatstgenoemde krijgt met Jean Raymond Gottlieb een dochter, genaamd Camille Gottlieb. Camille heeft haar oma Grace nooit leren kennen, maar blijkt wel als twee druppels water op haar te lijken.

Als twee druppels water

Camille plaatst regelmatig op Instagram foto’s van zichzelf en één van haar meest recente kiekjes zorgt voor de nodige beroering. Op deze foto is Camille met een nieuw kapsel te zien en haar volgers vinden dat ze daardoor sprekend op haar oma lijkt. Kijk en oordeel zelf:

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Camilloush (@camillerosegottlieb) op 13 Apr 2023 om 4:38 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Camilloush (@camillerosegottlieb) op 13 Apr 2023 om 4:39 PDT

Ter vergelijking, dit is Grace Kelly in haar jongere jaren:

Kleindochter Grace Kelly zorgt voor verbazing op sociale media: “Je lijkt sprekend op haar” Beeld Getty Images

Wat vind jij? Kind van haar oma?

Bron: HLN, Instagram, Wikipedia