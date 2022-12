Koning Filip, koningin Mathilde, hun vier kinderen én twee honden stralen op jaarlijkse kerstkaart van het Belgisch koningshuis

‘De eerste kerstkaarten van de koninklijke familie zijn verzonden! We delen graag deze nieuwe foto van de koning en de koningin en hun gezin met jullie’, schrijven de Belgen op social media.

Kerstkaart Belgisch koningshuis

Op de kaart prijkt de tekst ‘zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar’. Eronder staan de handtekeningen van Filip en Mathilde en de vier namen van de kinderen.

Nieuwe foto

Rechts zien we een gloednieuwe foto gemaakt door fotograaf Bas Bogaerts. Het complete gezin staat erop, inclusief de twee hondjes. Het gezin is chic gekleed, we zien de mannen in pakken en de vrouwen in feestelijke jurken.

Dít valt op

Wat opvalt is dat de 19-jarige prins Gabriel een behoorlijk stuk gegroeid is. Hij is inmiddels langer dan zijn oudere zus. En voor wie benieuwd is naar de namen van de hondjes, we stellen ze aan je voor: Simba (de bruine) en Jeep (de witte).

Bron: Belgian Royal Palace