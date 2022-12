Koning Harald (85) van Noorwegen opgenomen in het ziekenhuis met een infectie

De koning gaat officieel met ziekteverlof. Hij moet tenminste een aantal dagen in het ziekenhuis blijven.

Koning Harald in het ziekenhuis

De Noorse koning is opgenomen in het Rikshospitalet in Oslo. Koning Harald zal daar antibiotica krijgen. Volgens het hof is zijn situatie stabiel, maar het is bekend dat de vorst al tijden kwakkelt met zijn gezondheid.

Gezondheidsproblemen

Zo was hij eind november met ziekteverlof vanwege verkoudheid. Kroonprins Haakon, zijn zoon, nam zijn taken toen waar. Afgelopen zomer lag de koning ook al in het ziekenhuis met koorts én hij kampte eerder dit jaar met corona.

Medische aandoeningen

De afgelopen jaren werd koning Harald verschillende keren medisch behandeld voor uiteenlopende aandoeningen. In 2021 lag hij in het ziekenhuis voor een operatie aan een pees in zijn rechterknie en in het najaar van 2020 was hij opgenomen vanwege zware ademhaling. Daarna onderging hij een operatie aan zijn hart waarbij de kunstmatige hartklep werd vervangen die hij in 2005 kreeg. In het voorjaar van 2020 lag hij in het ziekenhuis met duizeligheid en in 2017 liep hij een infectie op.

Aftreden zit er niet in

Ondanks alle gezondheidsklachten lijkt het er niet op dat de koning binnenkort aftreedt. Hij liet namelijk meermaals weten dat hij in het harnas wil sterven en dat hij een abdicatie niet ziet zitten.

Bron: ANP