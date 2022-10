Koning Harald van Noorwegen vertelt grappige en gênante anekdote over Queen Elizabeth

Donderdagavond vond er een diner plaats met vertegenwoordigers van de Storting, het parlement van Noorwegen. Koning Harald en zijn vrouw, koningin Sonja, hielden daar een speech. Eén van de hoofdrolspelers in de toespraak? Koningin Elizabeth.

Belangrijke boodschap

Harald trapte af met een tikkeltje emotionele boodschap. Volgens hem is het ‘meer dan ooit’ zaak om elkaar te steunen op moeilijke momenten. Iets wat daarbij kan helpen, is humor. Het deed hem denken aan een moment dat hij met de Britse vorstin beleefde. Beiden waren ze ooit uitgenodigd voor hetzelfde diner. Toen het tijd was om aan tafel te gaan en iedereen opstond, kreeg Harald dat even niet voor elkaar. “Ik heb wat problemen met opstaan van lage stoelen en banken en natuurlijk zag de koningin dat. En hoewel mijn lieve krukken klaarstonden, kon ik niet opstaan”, vertelde hij de 185 afgevaardigden van het parlement. “Toen kwam dat kleine dametje naar me toe, stak haar hand uit en zei: ‘Zal ik je overeind helpen, Harald?’ Dat vond ze ontzettend grappig. En ik een beetje gênant.”

Bron: ANP