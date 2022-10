En gelijk heeft ze: want ze kan het hebben!

Koningin Letizia in nieuwe jurk

Koning Felipe en koningin Letizia zijn pas net terug uit Berlijn en zijn nu alweer druk aan het werk in eigen land. Maandagavond openden ze het theaterseizoen van het Premiere Opera Aida in Madrid. Letizia trok hiervoor een spectaculaire, nieuwe jurk uit de kast.

Blote rug

Ze droeg een jurk in koninklijk blauw. Aan de achterkant valt de jurk met A-lijn op enkelhoogte, maar aan de voorkant is-ie iets korter. De bovenkant van de jurk is nauwsluitend, waardoor we het prachtige figuur van de koningin kunnen zien, maar dat niet alleen! De jurk laat ook haar volledige rug bloot!

Shop ‘m hier

Een gewaagde keuze voor een royal, maar Letizia komt ermee weg. Op zo'n gespierde rug is menig mens jaloers! Zie je jezelf nou ook wel in deze jurk paraderen? Doen! Hij is namelijk nog te koop! Je moet dan wel diep in de buidel tasten: voor € 195 is-ie van jou! Je koopt 'm hier.

Accessoires

Naast deze nieuwe jurk droeg Letizia ook een paar kristallen oorhangers van het merk Sibela (€ 98), metallic pumps van het merk Magrit, een metallic clutch en haar Karen Hallam ring. Bekijk de foto's hier maar eens:

Koningin Letizia laat gespierde rug zien in sexy jurk (die je hier kunt kopen) Beeld WireImage

Koningin Letizia laat gespierde rug zien in sexy jurk (die je hier kunt kopen) Beeld WireImage

Koningin Letizia laat gespierde rug zien in sexy jurk (die je hier kunt kopen) Beeld WireImage

In 2008 werd door het Spaanse hof bekendgemaakt dat prinses Letizia plastische chirurgie heeft ondergaan, omwille van ademhalingsproblemen. Hoe zag ze er eigenlijk uit vóór de ingrepen aan haar kin en neus?

Bron: Express