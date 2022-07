Koningin Letizia leent de mooie zomerjurk van haar 16-jarige dochter Leonor

Koningin Letizia bracht woensdag een werkbezoek aan het hoofdkantoor van Unicef, in het teken van mentale gezondheid. Voor de gelegenheid droeg ze een mooie lange overhemdjurk met rode ruitjesprint en een paar bruine espadrilles.

Koningin Letizia brengt een bezoek aan Unicef in Madrid. Beeld Getty Images

Koningin Letizia in de outfit van prinses Leonor

Die outfit kennen we! Haar 16-jarige dochter Leonor werd er een kleine maand geleden ook al mee gezien. De Spaanse kroonprinses droeg de jurk toen tijdens het bijwonen van een dansoptreden van Maria Pages in het Teatros de El Canal samen met haar familie. Ook Leonor droeg de jurk met opgestroopte mouwen en met espadrilles eronder. Ook jíj kunt de look overnemen. De jurk kost nog geen vier tientjes en scoor je hier. Paar espadrilles eronder, et voilà: een koninklijke zomeroutfit.

Prinses Leonor droeg de jurk eerst. Beeld Getty Images

Wat staat het ze beide onwijs goed hè? Misschien moeten wij ook eens wat vaker in de kast van onze dochter duiken, als we ook nog in haar maat passen.

Fashiontwins Máxima en Amalia

De Spaanse koningin en kroonprinses zijn niet de enige royals die kleren met elkaar uitwisselen. Ook koningin Máxima shopt zo nu en dan in de kast van dochter prinses Amalia en vice versa. Kijk maar.

Máxima en Amalia, Alexia en Ariane zijn alle vier gek op mode, maar wie van de prinsessen lijkt nou het meest op haar moeder? Zo denkt onze koningin daar zelf over:

