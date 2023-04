Koningin Letizia straalt in vrolijke lentekleuren

Letizia woonde een kunstevenement bij rond de ‘Princess of Girona Foundation’. Ze werd met gejuich ontvangen. Op straat wilden vele enthousiaste fans met haar op de foto en schudde ze uitgebreid handen. Ze nam ook de tijd voor een praatje en kreeg veel complimentjes.

Beeld BrunoPress/Action Press

Letizia’s lentelook

De Spaanse koningin ziet er op dergelijke gelegenheden altijd uit om door een ringetje te halen. Dat was donderdag in Cordoba niet anders. In een frisse lentelook liep ze door de straten. Onze Máxima had vorige week bij het bezoek van de Franse president Macron aan Nederland al de lentetrend gezet, dus kon Letizia niet achterblijven.

Beeld BrunoPress/Action Press

Beeld BrunoPress/Action Press

Kleurige jurk

Letizia droeg bij haar bezoek aan de Spaanse stad een jurk van Cayro met matching roze clutch en pumps. Daarbij droeg ze haar Coterno-ring en oorbellen van San Eloy.

Trendy koningin

Dat Letizia op het gebied van mode en fashiontrends van alle markten thuis is, kan niemand zijn ontgaan. Ze kan net zo goed door het leven gaan als de queen of fashion.

Letizia is ook bekend om haar ‘doorkijkjes’. In deze video meer daarover:

Bron: Nouveau