Koningin Letizia van Spanje gespot in knalrode leren broek

Vooral de knalrode leren broek zorgde voor veel bekijks.

Letizia in rode leren broek

De 50-jarige koningin koos voor een rode jumper, die ze combineerde met een hoge leren broek met een riempje in de taille. Aan haar voeten droeg ze matchende rode pumps en in haar oren pareloorbellen.

Koningin die de randjes op zoekt

Dat Letizia gek is op leren looks, dat wisten we al. Ze wordt namelijk regelmatig in leren items gespot. Dat is best uniek, want nauwsluitende leren kledingstukken dragen, dat doen niet veel royals haar na. Nu kennen we koningin Letizia ook als iemand die zich daar niet veel van aantrekt. Zo draagt ze mini-jurkjes, terwijl niet iedereen dat even gepast vindt.

Niet meer te koop

Zie jij jezelf nou ook wel in deze outfit van Letizia? Zowel de broek als de jumper is van Hugo Boss, maar helaas wel alweer van een paar collecties terug. Je kunt het pak dus helaas niet meer in de winkel kopen, maar houd vooral vintage shops en sites in de gaten. Toch op zoek naar een (kunst)leren item om je garderobe op te pimpen?

Koningin Letizia van Spanje bezocht woensdag een kliniek voor geestelijke gezondheid. Beeld BrunoPress/Abaca Press

De koningin droeg een rode jumper en een rode leren broek. Beeld BrunoPress/goffphotos

De outfit van de koningin is van Hugo Boss, maar wel van een oude collectie. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Bron: Dailymail