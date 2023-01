Koningin Letizia ziet er sprookjesachtig uit in poederroze rok

Alsof ze zo uit een Disney-film is gestapt.

Jaarlijkse traditie

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje organiseerden woensdag een receptie voor leden van het zogeheten Corps Diplomatique. Tijdens deze jaarlijkse traditie ontvangt het koninklijke echtpaar alle buitenlandse diplomaten die in Spanje verblijven. In totaal kwamen er afgevaardigden langs van 126 verschillende ambassades.

Outfit Letizia

Koningin Letizia droeg tijdens deze gelegenheid een poederroze rok, die volgens Daily Mail is gemaakt door haar naaister. Haar pumps - in dezelfde zoete kleur - zijn van het merk Lodi. De witte blouse met pussybow is van ontwerper Carolina Herrera. De strikblouse is een grote hit onder royals. Ook Máxima en Kate Middleton werden er al in gespot.

Dat Letizia op het gebied van mode van alle markten thuis is, weten we inmiddels wel. Vorige week werd de queen of fashion nog gespot in een trendy (en redelijk betaalbare) blouse.

Letizia tijdens receptie voor leden van het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis van Madrid (2023) Beeld BrunoPress/Abaca Press

Letizia tijdens receptie voor leden van het Corps Diplomatique in het Koninklijk Paleis van Madrid (2023) Beeld BrunoPress/Abaca Press

De Spaanse koningin Letizia wordt de laatste tijd vaak gespot met zogeheten ‘doorkijkjes’ in haar kleding. Daar is niet iederéén fan van:

Bron: Daily Mail