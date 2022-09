Koningin Mathilde draagt een waanzinnig roze pak om de borstkankercampagne te steunen

Het evenement stond in het teken van de campagne ‘Act before they are gone’. Het is een campagne van de Breast International Group (BIG), waarvan Mathilde erevoorzitter is. De organisatie zet zich in voor onderzoeken naar borstkanker en bewustwording. De campagne wordt in de maand oktober gelanceerd, de maand die bekend staat als borstkankermaand.

De kleur roze

Aan de borstkankermaand is de kleur roze verbonden. Denk maar aan het roze lintje. Koningin Mathilde trok daarom een toepasselijk roze outfit uit de kast.

De stijl van Koningin Mathilde

Ze ging voor een roze broekpak van het modehuis Nathan, droeg hierbij een strikblouse met een print en combineerde het geheel met een bijpassende tas van Dior en pumps.

Eerder gedragen

Het is geen nieuwe outfit van de koningin. Sterker nog: ze droeg het al veel vaker. Bijvoorbeeld toen ze op 23 oktober 2020 een tentoonstelling in Brugge bezocht. Ze droeg er toen een bijpassend mondkapje bij. Op 12 februari 2021 droeg ze de outfit bij een bezoek aan een ziekenhuis. En in april van dit jaar droeg ze het pak naar een expositie in Luik.

Koningin Mathilde draagt waanzinnig roze pak voor borstkankercampagne Beeld ANP / AFP

Bron: Blauw bloed