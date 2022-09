Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Koningin Mathilde straalt op de bruiloft van haar broer

De Belgische koninklijke familie was zaterdag in Frankrijk op de bruiloft van graaf Charles-Henri d’Udekem d’Acoz (37), de jongere broer van koningin Mathilde. Hij stapte in het huwelijksbootje met Caroline Philippe.