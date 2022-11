Koningin Paola is weer hersteld na lelijke valpartij

Paola heeft dit jaar flinke pech gehad. Zo kwam ze in maart ook al lelijk ten val en brak ze haar arm. Afgelopen oktober was het opnieuw raak: het Belgische koningshuis maakte toen bekend dat ze was gevallen, maar dat ze fysiek in orde was. Wel moest ze langere tijd rust houden. In 2017 brak ze ook al een keer haar heup tijdens een valpartij.

Afwezigheid

Door haar meest recente valpartij moest ze meerdere belangrijke afspraken afzeggen. Zo miste ze onder andere de officiële start van de legeropleiding van haar kleinzoon prins Gabriël. Gelukkig waren zijn ouders en opa wel aanwezig.

Gastenlijst Koningsdag

Door de valpartij kon Paola ook een prijs van haar eigen stichting - Stichting Koningin Paola - niet uitreiken. Gelukkig schoot haar schoondochter prinses Claire te hulp en nam zij de afgelopen tijd haar taken waar. Inmiddels heeft Paola haar werkzaamheden weer hervat en staat ze gewoon op de gastenlijst van Koningsdag volgende week dinsdag.

Bron: HLN