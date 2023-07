Koninklijke kiekjes: Albert en Charlene: 12 jaar getrouwd en sterker dan ooit?

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Dit weekend is het twaalf jaar geleden dat prins Albert van Monaco trouwde met ‘runaway bride’ Charlene Wittstock.

Claudia Witteveen BrunoPress/Palais Princier de Monaco

Haar tranen vloeiden tijdens hun jawoord zó rijkelijk dat bijna iedereen de geruchten voorafgaand aan hun drie dagen lange knalfeest ging geloven. Charlene zou hebben geprobeerd te ontsnappen, maar soort van gedwongen gecontracteerd zijn om in Monaco te blijven en prins Albert te voorzien van een wettige troonopvolger.

Charlene zichtbaar geëmotioneerd op haar huwelijksdag, 2 juli 2011. Beeld BrunoPress

Charlene en Albert op hun huwelijksdag, 2 juli 2011. Beeld BrunoPress

Die kwam er in 2014, waarna weer een hele nieuwe reeks verhalen over een schijnhuwelijk de kop opstak. Hetzelfde was het geval in 2021, toen Charlene voor een KNO-operatie naar het buitenland vertrok om pas zes maanden later weer terug te keren. En vrijwel direct weer te worden opgenomen, ditmaal in Zwitserland en wegens uitputtingsverschijnselen.

In maart van dit jaar was het weer raak en schreven Franse media dat de twee gingen scheiden. Charlene was zonder trouwring gespot. Toch vieren Albert en Charlene dit weekend hun twaalfde jubileum. Met opgeheven hoofden.

Albert en Charlene, 2022. Beeld Bureau de Presse du Palais de S.A.S. le Prince de Monaco

Kattenkruid

Het is als kattenkruid voor de Franse boulevardbladen, want wat je ook vindt van Albert en Charlene, feit is dat ze er samen ontzettend ongelukkig uit kunnen zien. Tel daarbij op dat de Monegaskische royal family sowieso al van familiedrama’s aan elkaar hangt (van het ongeluk van Grace Kelly tot de buitenechtelijke kinderen van Albert), en het is makkelijk om het ‘sprookje’ in het Palais Principier ongeloofwaardig te maken.

Maar goed, inmiddels zijn we dus wel twaalf jaar verder. Jaren waarin Albert en Charlene trotse ouders werden van tweeling Jacques en Gabriella (8), met wie ze allebei veel en vaak gespot worden in en rondom Monte Carlo. Jaren waarin verder geen buitenechtelijke kinderen van Albert meer naar buiten traden (een veelgehoorde reden waarom Charlene had willen vluchten). Maar ook jaren waarin Charlenes uiterlijk bijna onherkenbaar veranderde, hoezeer zij en Albert ingrepen ook ontkenden.

Albert en Charlene als trotse ouders van de tweeling Jacques en Gabriella, 2014. Beeld Bureau de Presse du Palais de S.A.S. le Prince de Monaco

Weer écht terug

Albert en Charlene voelen zich wel vaker gedwongen om publiekelijk dingen te ontkennen. In maart nog dat hun huwelijk op knappen zou staan. De oorsprong van die geruchten is duidelijk: vanaf het begin hebben ze al de schijn tegen, zij was lange tijd alleen ver weg van Monaco te vinden, en toen werd ze ook nog zonder trouwring gezien.

Maar feit is dat ze al meer dan een jaar écht terug is, en ook weer vol meedraait in de royal orde van de dag. Tuurlijk slaat ze weleens een evenementje over (Albert heeft in zijn zussen, nichtjes en kinderen genoeg welwillende aanhang). Maar vaker is ze er wél bij, altijd ontzettend glamourous, sinds kort met een nieuwe haarkleur en vaak ook grappend en lachend met Albert. Al kunnen ze er qua awkward blikken, kusjes en lichaamstaal nog steeds wat van.

Charlene (met nieuwe haarkleur) en haar gezin tijdens de viering van Fête de la Saint-Jean, 23 juni 2023. Beeld BrunoPress/The Photo One

Onder een vergrootglas

Enfin, ze zijn in elk geval weer samen. Of zoals ze het in Frankrijk vaker horen: nog stééds samen. “Mijn gezondheid is nog fragiel”, deelde Charlene vorig jaar met de Franse krant Nice-Matin. “Het is een lange, moeilijke en pijnlijke weg geweest. Maar ik voel me kalmer en ben gelukkig.”

Dat ze altijd in de spotlights zal staan, wist ze vooraf. Maar dat maakt het natuurlijk niet makkelijker te behappen. Charlene: “Het is vreselijk dat er gehandeld wordt in geruchten over mijn leven en mijn relatie. Over een scheiding, dat ik een huis in Zwitserland wil kopen. We zijn ook maar mensen, met onze eigen emoties en zwakke punten. Maar hoe klein zo’n zwakte ook is, alles komt bij ons onder een vergrootglas te liggen.”