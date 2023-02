Koninklijke Kiekjes: de flamboyantste momenten van de Belgische prinses Delphine (55)

Ze viert vandaag haar 55e verjaardag, maar ergens is het ook haar derde. Sinds januari 2020 is Delphine officieel prinses van België en op veel manieren voelde dat als het begin van haar echte leven. “Ik was een schandaalberoemdheid”, zei ze in 2020 tegen de krant Le Soir. “Nu kan ik pas echt leven. Ik besta.”

Meer dan dertig jaar wachten op haar gelijk

Het verhaal van Delphine in een notendop: ze werd in 1968 geboren als Delphine Boël, dochter van barones Sybille de Selys Longchamps en staalmagnaat Jacques Boël. Om voor haar onduidelijke redenen werd ze op haar achtste gedwongen om in Londen te gaan wonen met haar moeder en dier nieuwe echtgenoot Michael-Anthony Rathmore Cayzer. Op haar zeventiende ontdekte Delphine dat ze de dochter is van koning Albert van België, die van 1982 tot 1996, toen hij nog prins was, een relatie had met haar moeder.

Delphine met haar moeder Sybille de Selys Longchamps, 4 oktober 2012 Beeld BrunoPress

Uiteindelijk zou het nog meer dan dertig jaar duren voor Albert dat toegaf. In 2013 spande Delphine een rechtszaak aan om met een DNA-test voor eens en altijd te bewijzen wie haar vader was. In 2019 werd oud-koning Albert hier eindelijk toe gedwongen door een rechter. En op 27 januari 2020 erkende hij Delphine als zijn buitenechtelijke dochter. Vanaf dat moment werd ze Delphine van Saksen-Coburg, prinses Delphine en werden haar kinderen Joséphine (19) en Oscar (14) ook prinses en prins.

Delphine met haar man Jim O'Hare en haar kinderen Josephine O'Hare en Oscar O'Hare, 1 oktober 2022. Beeld ANP / AFP

Kronen, tronen en de Belgische vlag

Er veranderde tegelijkertijd heel veel en heel weinig in het leven van Delphine. Ja, ze was nu prinses en ja ze maakt aanspraak op een deel van het vermogen van koning Albert mocht hij overlijden, maar Delphine kwam al uit een heel rijk nest en ziet haar nieuwe titel niet per se als iets louter positiefs.

Ze is van huis uit kunstenares en hoewel ze zich voor haar kunst altijd door haar privéleven laat inspireren (veel van haar vroege kunst draaide om kronen, tronen en de kleuren van de Belgische vlag), gaan kunst en royalty niet altijd samen. Delphine: “Mijn achtergrond is geen pluspunt in de kunstwereld en mijn carrière vind ik essentieel.”

De meest kleurrijke Belgische royal

Die geschiedenis maakt haar echter misschien wel tot de meest kleurrijke Belgische royal ooit. Want hoewel Delphine in haar kunst echt zichzelf wil blijven, neemt ze die kunstzinnigheid ook mee in haar nieuwe royal leven. Dat bleek al direct toen ze naar haar allereerste koninklijke moment ooit (het bijwonen van de jaarlijkse herdenkingsmis in februari 2021) een mondkapje met haar eigen, inmiddels beroemde, print droeg.

Delphine met mondkapje met eigen, inmiddels beroemde, print, 17 februari 2021. Beeld Getty Images

Sindsdien is Delphine niet minder kleurrijk geworden. Zelfs niet tijdens de toch altijd zeer ingetogen herdenkingsmissen waar zij en man Jim O’Hare nu standaard bij aanwezig zijn. In 2022 koos ze voor dit glamorous hoedje...

Delphine en haar man Jim O' Hare, tijdens de herdenkingsmis in 2022. Beeld BrunoPress/Belga

...en dit jaar voor een knalrood schoentje en onder haar jas duidelijk weer iets met haar eigen print.

Prinses Delphine bij de jaarlijkse eucharistieviering ter nagedachtenis van de overleden leden van de Belgische koninklijke familie in Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken, 17 februari 2023. Beeld ANP / MMP

Flamboyant

Dat is echter nog niets vergeleken met haar keuzes op feestelijke momenten. Zo droeg ze naar haar eerste Nationale Dag in 2021 een opvallende jurk van het ethisch verantwoorde Belgische label Erratum, dat zich laat inspireren door Afrika.

Tijdens de Nationale Dag in 2021. Beeld Getty Images

En ging ze voor haar tweede ronde in 2022 voor knalrood van Pol Vogels (ook Belgisch).

Tijdens de Nationale Dag, 21 juli 2022. Beeld Getty Images

Ook bij het huwelijk van prinses Maria Laura (de dochter van prinses Astrid, de zus van koning Filip) en haar William afgelopen september bleek Delphine verre van een muurbloempje...

Tijdens het huwelijk van prinses Maria en haar William, 10 september 2022. Beeld BrunoPress

...en door haar eigen Instagram-account vol met haar eigen ‘wearable art’-stukken...

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Delphine de Saxe-Cobourg (@delphine_de_saxe_cobourg) op 21 Feb 2023 om 7:53 PST

...en haar optreden in de Belgische versie van Dancing with the stars, waar ze ook uiterst flamboyant verscheen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Delphine de Saxe-Cobourg (@delphine_de_saxe_cobourg) op 21 Feb 2023 om 7:54 PST

Dat smaakt naar meer van deze nieuwbakken royal. Ze mag dan 55 jaar zijn, maar gaat pas net haar koninklijke kleutertijd in. In juli is er weer een Nationale Dag om naar uit te kijken. En in België weten ze inmiddels heel goed dat prinses Delphine dan the one to watch is.