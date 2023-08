Koninklijke kiekjes: Leonor van Spanje (17) gaat naar de militaire academie - wacht Amalia ook zo’n toekomst?

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag begint kroonprinses Leonor van Spanje aan een militaire opleiding van drie jaar. Ze is verre van de enige. Wacht Amalia ook zo’n toekomst?

Zodra koning Felipe en koningin Letizia van Spanje vanmiddag hun oudste dochter Leonor (17) uitzwaaien op de militaire academie van Zaragoza, verandert zij van prinses Leonor in cadet Borbón. De Spaanse troonopvolger gaat regelrecht van de schoolbanken van het Atlantic College in Wales (waar ze een jaargenootje was van prinses Alexia) naar het leger. Het is het lot van heel veel Europese troonopvolgers, die ooit al dan niet ceremonieel aan het roer van de strijdkrachten komen te staan. Toch lijkt prinses Amalia er niet aan te beginnen. Hoe zit dat?

Prinses Leonor arriveert op de General Militairy Academy, 17 augustus 2023.

Prinses Leonor arriveert op de General Militairy Academy, 17 augustus 2023. Beeld Getty Images

Snuffelstages

Dit allemaal komt door onze grondwet. Daar staat in dat de regering het oppergezag heeft over de krijgsmacht en dus niet de koning zelf. Dat is in veel andere landen anders geregeld. Waardoor die troonopvolgers toch echt wel ‘iets’ moeten in de vorm van een militaire dienst. Alleen op die manier krijgen ze er een goed beeld van.

Amalia maakt kennis met de Koninklijke Landmacht. Darp, juni 2022.

Amalia maakt kennis met de Koninklijke Landmacht. Darp, juni 2022. Beeld Ministerie van Defensie

Prinses Amalia (19) komt er vermoedelijk met een paar snuffelstages van af. Zij koos haar tussenjaar uit om langs te gaan bij de Luchtmacht, de Landmacht en de Koninklijke Marine. Liet (tot zover dan) prachtige plaatjes schieten. En ging toen lekker een studie van haar eigen keuze volgen. Groot gelijk natuurlijk, ze krijgt slechts een ceremoniële rol. Maar het is wel echt even heel iets anders dan prinses Leonor de komende drie jaar wacht.

Pittigste regime

Zij doet eerst een jaar de Algemene Militaire Academie, daarna een jaar Marineschool en afsluitend een jaar Luchtacademie. Alvorens aan een rechtenstudie te beginnen die óók al vastligt en waarvan je je af kunt vragen of ze daar zelf voor heeft gekozen. Daarmee heeft zij echt wel het pittigste militaire regime te pakken van al haar collega’s. Het is nog altijd minder ongebruikelijk dan het pad van prinses Amalia. Haar vader ging immers wél bij de Marine, toekomstig opperbevelhebber of niet.

Prins Willem-Alexander in het uniform van de Koninklijke Marine

Dat was overigens Willem-Alexanders eigen keuze, voor hij in Leiden ging studeren. Voorgangers Wilhelmina en Beatrix gingen allebei niet in dienst, dus wat dat betreft stapt Amalia keurig in hun schoenen.

Nog van deze tijd?

Je kunt je natuurlijk ook afvragen of het nog wel van deze tijd is, als prins(es) het leger in moeten om later te kunnen putten uit praktische ervaring. Hoewel de meningen daar misschien verdeeld over zijn, staan de neuzen binnen de koningshuizen nog altijd ferm dezelfde kant op.

Prinses Elisabeth van België (21) ging een jaar lang naar de Militaire Academie voordat ze een studie in Oxford uitkoos. Elke zomer doet zij nog mee aan een opfriskamp met haar oude jaargenoten. Haar broer prins Gabriël (die zondag 20 wordt) studeert sinds 2022 Sociale en Militaire Wetenschappen aan diezelfde academie. Ook hun vader, koning Filip, studeerde daar ooit. Voornaamste verschil: hij is momenteel wél opperbevelhebber van de strijdkrachten.

Eerst in dienst, dan een vervolgopleiding

Dat geldt ook voor de koningin van Denemarken en de koning van Noorwegen, wiens toekomstige opvolgers prinses Ingrid Alexandra (19) en prins Christian (17) ook in dienst gaan. Van die laatste is dat nog niet aangekondigd (in oktober wordt hij achttien en eerst moet het gymnasium nog worden afgemaakt), van Ingrid al wel.

Prinses Ingrid Alexandra maakte kennis met snelheid en g-krachten toen ze in de F16 van de Noorse strijdkrachten reed tijdens een bezoek aan de luchtmacht in Bodø in december 2021

Prinses Ingrid Alexandra tijdens haar bezoek aan de Noorse marine, 20 oktober 2022.

Zij gaat na de zomer eerst een paar maanden als onderwijsassistent aan de slag op haar oude basisschool, om in januari in te stromen op Kamp Skjold bij het Engineer Battalion. Pas daarna kiest ze een vervolgopleiding.

Beide landen hebben trouwens enige vorm van dienstplicht, maar een beetje net als in Nederland: alleen kandidaten die het echt willen, komen in dienst.

Eigen koers

Over het ‘echt willen’ van bijvoorbeeld Elisabeth, Ingrid, Leonor en Christian valt natuurlijk te twijfelen. Voor hen hoort het erbij, vanwege hun toekomstige rol en hun voorgangers. Dat ligt anders binnen het koningshuis van Jordanië.

Daar gingen zowel kroonprins Hussein (29) als zijn zusje Salma (22) naar de militaire academie Sandhurst in Groot-Brittannië. Hij is inmiddels kapitein in het Jordaanse leger en je kunt dat als een moetje beschouwen, want ooit wordt ook hij opperbevelhebber.

Voor Salma (het derde kind van koning Abdullah en koningin Rania) geldt dat met klem niet. Zij is de enige prinses die echt zelf voor het leger koos. Ze wilde haar land graag dienen en is momenteel de eerste vrouwelijke piloot in de Jordaanse Luchtmacht.

In die zin ligt zij gek genoeg misschien wel het dichtst bij prinses Amalia: die vaart ook volledig haar eigen koers.