Koninklijke kiekjes: Máxima, Mathilde, Mary en Letizia – de nieuwe lichting koninginnen wordt 50

Dat de huidige generatie koningen en kroonprinsen bijna exclusief gevallen is voor burgermeisjes (koningin Mathilde is wel van adel, waarover dadelijk meer), is natuurlijk niet zo gek. We leven in andere tijden, het idee dat je moet trouwen in de gegoede burgerij is vreselijk ouderwets. Maar dat Willem-Alexander, Felipe van Spanje, Frederik van Denemarken en Filip van België allemaal een liefde vonden uit bijna hetzelfde bouwjaar, dat is wel redelijk toevallig. En het betekent ook dat de nieuwe lichting koninginnen binnenkort de 50 passeert.

Deze donderdag wordt Letizia van Spanje vijftig. In januari is het de beurt aan Mathilde van België. Koningin Máxima en prinses Mary van Denemarken gingen ze al voor. Vier generatiegenoten die we inmiddels heel goed kennen als koningin of kroonprinses. Maar wie waren zij ook alweer vóór ze verliefd werden op hun prins?

Letizia: ineens zelf in het nieuws

Letizia als nieuwslezer Beeld Getty Images

Letizia Ortiz Rocasolano had nooit gedacht dat zij ooit een hoofdrol zou spelen in het Spaanse nieuws. Ze werkte zich als journalist op tot de top van de Spaanse televisiewereld. Eigenlijk elke Spanjaard zag haar in 2001 live verslag doen van de val van de Twin Towers in New York. En tot vlak voor haar verloving met kroonprins Felipe, presenteerde ze Telediario 2, het meest bekeken programma van heel Spanje.

De verloving Beeld Getty Images

De bruiloft van Letizia en Felipe op 22 mei 2004 Beeld Getty Images

De prins ontmoette ze tijdens een etentje van vrienden, maar kreeg ze later ook nog eens voor haar microfoon. Toen zouden ze al in het geniep aan het daten zijn geweest, iets wat ze keurig geheim wisten te houden. Met reden: naast een doodgewone journalist was Letizia ook nog eens gescheiden. En daar zijn ze in katholiek Spanje, zeker in het koningshuis, natuurlijk niet dol op. Het was zeker weten geen makkelijke start tussen Letizia en het koningshuis en zelfs Letizia en haar landgenoten. Maar ze groeide uit tot een slimme en populaire koningin met, ook niet onbelangrijk, een prachtig Spaans modegevoel.

Letizia interviewt Felipe voor de Spaanse tv (toen waren ze al aan het daten, in het geniep) Beeld Getty Images

Staatsieportret Beeld Getty Images

Mary: beschermvrouwe van de Deense modewereld

Pre-verloving Beeld ANP/AFP

Die passie voor mode is sowieso van onschatbare waarde voor burgermeisjes die zich ineens op een nationaal toneel bevinden. Daar weet Mary van Denemarken alles van. Zij was een doodgewone Australische en werkzaam in de reclamewereld toen zij tijdens de Olympische Spelen van 2000 in Sydney prins Frederik tegen het lijf liep. Gewoon in de kroeg ook nog, met geen idee van wie hij was.

Verliefd en verloofd Beeld Getty Images

De bruiloft van Mary en Frederik op 14 mei 2004 Beeld ANP/EPA

De vonk sprong over en Mary Donaldson verruilde Melbourne al snel voor Parijs. Zo kon ze haar prins beter leren kennen zonder twee dagen te hoeven vliegen. Wat vooral wonderlijk is aan Mary: ze bleef compleet schandaalvrij in haar overgang van burgermeisje naar kroonprinses. En ze groeide uit tot een waar stijlicoon op Deense bodem, een soort beschermvrouwe voor de Deense modewereld en een vaste gast tijdens Danish Fashion Week. Een sterker merk dan ‘Frederik en Mary’ is er in Denemarken niet, en dat heeft alles te maken met de Deense liefde voor hun Australische prinses.

Prinses Mary nu Beeld Hasse Nielsen | Kongehuset

Met het hele gezin Beeld Hasse Nielsen | Kongehuset

Máxima: tussen de burgermeisjes en de jonkvrouw in

Máxima op vakantie in 1994, zo zag onze koningin eruit in haar studententijd Beeld ANP

De oorsprong van koningin Máxima is in Nederland bij menigeen nog verre van weggezakt, maar ze houdt wel redelijk mooi het midden tussen pure burgermeisjes als Letizia en Mary en een jonkvrouw als Mathilde. Nee, Máxima is niet van enige vorm van adel. Maar ze komt natuurlijk wel uit een vooraanstaand nest, met een minister als vader. Ze genoot een topopleiding, al vanaf de kleuterschool. De rest deed ze zelf.

Maxima wordt in 2001 voorgesteld in Nederland, vlak voor hun bruiloft op 1 februari 2002 Beeld Getty Images

De bruiloft op 2 februari 2002 Beeld ANP/Benelux Press

Máxima Zorreguieta werkte hard tijdens haar studie economie en werkte zich op tot een topfunctie bij een grote bank in Manhattan. Dat juist de woest onafhankelijke blondine voor een prins zou vallen, dat had eigenlijk niemand verwacht. Al hield ze wel van een dosis society. De twee ontmoetten elkaar niet voor niets op de Feria van Sevilla, omringd door mensen ‘die mensen kenden’. Na enig heen en weer gevlieg tussen New York en Den Haag liet Máxima in 2000 New York achter om dichterbij haar grote liefde te gaan wonen. Eerst in Brussel en na de verloving dan toch eindelijk in Nederland. De rest is nationale geschiedenis.

Staatsieportret uit 2013 Beeld RVD - Koos Breukel

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima anno nu Beeld RVD - Patrick van Emst

Mathilde: van adel, maar ook gewoon

Verlovingsfeest Beeld ANP/EPA

In België ging het er iets anders aan toe, in de zoektocht naar een vrouw voor kroonprins Filip. Hij had jarenlang een relatie met een echt burgermeisje, maar zijn vader koning Albert wilde dat écht niet hebben. Filip moest op zoek in adellijke kringen en zou een tijdlang ontroostbaar zijn geweest. Tot hij op de tennisbaan jonkvrouw Mathilde d’Udekem d’Acoz tegen het lijf liep, van wie hij altijd heeft benadrukt (volgens velen een beetje verdacht) dat hij haar ‘zelf gevonden heeft’.

Net na de verloving Beeld ANP/AFP

Mathilde mag dan van adel zijn (haar vader is een edelman, haar moeder een Poolse gravin, de dochter van een prinses), ze werkte wel gewoon als logopediste toen Filip haar leerde kennen. Ze was een eigen praktijk gestart na haar opleiding. Met haar ingetogen charme wist ze gelukkig de harten van veel Belgen te veroveren. De kroonprins, die toch vaak als vrij stijfjes werd gezien, ontdooide ook een beetje. Het maakte en maakt Mathilde nog altijd geliefd. Een beetje saai misschien, vergeleken met sommige andere koningshuizen.

De bruiloft van Mathilde en Filip op 4 december 1999 Beeld ANP/EPA

Koning Filip en koningin Mathilde anno nu Beeld Getty Images

In januari wordt Mathilde vijftig en voegt ze zich bij haar royal-leeftijdsgenoten hierboven. Een prachtig kwartet, als je het ons vraagt.