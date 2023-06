Koninklijke kiekjes: Zo hecht is de band tussen koningin Máxima en koningin Mathilde

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Met het staatsbezoek van de Oranjes aan België in het verschiet duiken we dieper in de toch wat geheimzinnige band tussen de twee koninginnen.

Ze lopen de deur heus niet bij elkaar plat. Maar feit is dat koninginnen Máxima (52) en Mathilde (50) héél veel gemene delers hebben, en dat ze elkaar al helemaal aan het begin van hun beider carrières leerden kennen. Dat schept een band die verder gaat dan hier en daar een staatsbezoek alleen. En die gaan we ongetwijfeld zien als Willem-Alexander en Máxima dinsdag afreizen naar Brussel.

Twee nieuwe liefdes

September 1999. Kroonprinsen Filip en Willem-Alexander bevestigen allebei dat ze een nieuwe liefde hebben. Willem-Alexander blijkt te zijn gevallen voor de Argentijnse Máxima Zorreguieta, Filip voor jonkvrouw Mathilde d’Udekem d’Acoz. Die laatste twee zijn op dat punt al drie jaar in het geheim samen en kondigen direct hun verloving aan om drie maanden later, in december, al in het huwelijksbootje te stappen.

Met Máxima en Willem-Alexander ging het wat langzamer. Zij verhuisde in maart 2000 van New York naar Brussel om daar voor Deutsche Bank te gaan werken, te wennen aan het Europese leven, dichter bij haar liefde te wonen, de Nederlandse taal te leren en ingewijd te worden in de protocollen die komen kijken bij een koninklijk leven.

Opening van het nieuwe stedelijk museum door Mathilde & Máxima, 2009. Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Gedeelde passies

Brussel is de plek waar Máxima en Mathilde elkaar zouden hebben ontmoet. Zij en prins Filip zouden Máxima hebben ondersteund in haar kennismaking met het royal leven, zoemt het al jaren, al heeft geen van de stellen zich er ooit officieel over uitgelaten. Mathilde was op dat punt ook nog druk met Nederlandse lessen (ze komt oorspronkelijk uit het Frans sprekende deel van België), en als toekomstige koninginnen van de Lage Landen konden ze weleens iets aan elkaar hebben.

Máxima en Mathilde tijdens het bezoek van het Belgische Koningspaar aan Nederland, 29 november 2016. Beeld BrunoPress

Máxima en Mathilde hadden veel overeenkomsten: allebei universitair geschoold en gevallen voor een prins, dat was natuurlijk de hoofdmoot. Later zou daar een gedeelde passie voor onderwerpen op het gebied van mentale gezondheid bij komen, en kregen ze allebei een functie bij de VN (waar Máxima speciaal pleitbezorger is op het gebied van inclusieve financiering is en Mathilde op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelen). O, en een voorliefde voor modehuis Natan, natuurlijk.

Er kwamen kinderen van min of meer dezelfde leeftijden, en in 2013 werden ze allebei met nog geen drie maanden ertussen koningin. Het allereerste staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde vond plaats in Nederland. Dat zegt wel iets over hoe de twee koningshuizen elkaar bekijken. De prinsessen, nu koninginnen, kunnen niet anders dan elkaar keer op keer tegenkomen. Dan kan het maar net zo goed gezellig zijn.

Máxima en Mathilde tijdens de opening van de beeldententoonstelling Vormidable in Den Haag, 20 mei 2015. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Lief en leed

Tijdens dat allereerste staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde zagen we wat we altijd zien als Máxima en Mathilde ergens samen zijn: ze hebben het écht gezellig samen, ze voelen zich bij elkaar op hun gemak. Zoals dat gaat als je elkaar al meer dan twintig jaar kent. Ze hebben allebei hechtere vriendschappen met vriendinnen buiten royalkringen, maar zoeken elkaar graag op om te klankborden over hun bijzondere levens. Zo wordt er weleens privé met z’n viertjes gedineerd (de twee koningen hebben naar verluidt ook een prima relatie).

Mathilde, Filip, Willem-Alexander & Máxima samen tijdens een staatsbezoek, 29 november 2106. Beeld BrunoPress/Content Curation

Toen Mathilde beviel van prinses Elisabeth, kwam Máxima in het ziekenhuis op kraambezoek. Mathilde toog zelf met Elisabeth (toen net twee) en broertje Gabriel (toen drie maanden) naar Nederland toen Máxima beviel van prinses Amalia. De Belgische koningin is zelfs peettante van prinses Alexia.

Ze zijn vaste prik bij elkaars grote verjaardagen (met nog veel meer royals), maar zijn er ook voor elkaar in tegenspoed. Toen prins Friso in augustus 2013 overleed, was het Mathilde die als eerste van het Belgische koningshuis Máxima aan de lijn kreeg om haar medeleven te betuigen. Nog voor koning Filip Willem-Alexander en Beatrix had weten te bereiken. Zo kort zijn de lijnen. En dat moet toch heerlijk zijn, voor twee vrouwen die hun kaarten altijd dicht bij de borst moeten houden.