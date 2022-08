Koningin Letizia ontvangt bakken kritiek na verschijnen in mini-jurk: 'Veel te kort' Beeld Europa Press via Getty Images

Kritiek op de mini-jurk van koningin Letizia: ‘Verre van koninklijk’

Eerder schreven we al dat koningin Letizia van Spanje en haar dochters gespot waren in betaalbare mini-jurkjes van Zara. Deze droegen ze tijdens een gezellige girls night out op Mallorca. Ook oud-koningin Sofía was van de partij. Wij vonden dat Letizia er prachtig uitzag. Wát een benen! Toch is niet iedereen fan van deze look.