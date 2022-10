Kroonprins Frederik van Denemarken staat achter zijn moeder: “Ze heeft de prinstitels terecht afgenomen”

Frederik gaf vrijdag een interview aan de Deense krant Billed Bladet. Hij laat in de krant weten achter de beslissing van zijn moeder te staan. De vier kinderen van zijn broer Joachim (53) en prinses Marie (46) verliezen plotseling hun titel van prins en prinses.

Vier kinderen

Joachim en Marie kregen vier kinderen: Nikolai (23), Felix (20) Henrik (13) en Athena (10). Zij werden geboren als prinsen en prinsessen, maar Margrethe heeft deze titels van ze afgenomen. Ze zijn vanaf 1 januari alleen nog graaf en gravin van Monpezat.

Geen spijt van beslissing

“Ik wil hiermee de monarchie toekomstbestendig maken”, zei de koningin over haar beslissing. Later vertelde de vorstin dat ze ondanks de commotie geen spijt heeft van haar beslissing. “Het is mijn plicht.”

Prins Nikolai en de andere drie kinderen van Joachim zijn er zelf helemaal niet blij mee. Ze lieten weten ‘in de war, bedroefd en in shock’ te zijn. Ook hun ouders zouden bedroefd zijn over de stap die Margrethe heeft gezet.

Frederik kiest voor zijn moeder

Kroonprins Frederik kiest het kamp van zijn moeder, net als zijn vrouw kroonprinses Mary. Hun vier kinderen prins Christian (16), prinses Isabella (14) en de tweeling prinses Josephine (11) en prins Vincent (11) houden allemaal wél hun prinstitels.

“Ik begrijp mijn moerders besluit. Zij heeft een beslissing genomen die alleen van haar komt. Zelf ben ik natuurlijk ook geïnteresseerd in de vernieuwing van de Deense monarchie”, vertelt hij in de krant.

Hoe de verhoudingen binnen het Deense koningshuis momenteel nu verder liggen, is niet bekend.

Bron: Billed Bladet/ANP