Kroonprinses Elisabeth van België is jarig en trakteert op nieuwe foto’s

En wat zijn de portretten prachtig!

Viering in Oxford

Elisabeth is de toekomstige koningin van België en de dochter van koning Filip en koningin Mathilde. Ze is vorig jaar begonnen aan haar driejarige opleiding History & Politics aan het Lincoln College in Oxford.

Kroonprinses Elisabeth is jarig

We zien de kroonprinses gehuld in een witte, off-shoulder top en een crèmekleurige pantalon. Ze draagt grote, gouden oorringen die ze heeft geleend van haar moeder Mathilde. Op de eerste foto kijkt Elisabeth dromerig uit het raam. De tweede foto is een close-up waarop ze wegkijkt. De foto’s zijn in september gemaakt op het paleis. De fotograaf is Bas Bogaerts.

Ouders in Litouwen

Elisabeth viert haar verjaardag vandaag in Engeland. De reden dat ze niet naar huis komt: haar ouders zijn er niet. Die zitten momenteel in Litouwen voor een staatsbezoek. Gisteravond had het koningspaar daar een luxueus staatsdiner.

Het leven gaat niet over rozen als je prinses of koningin bent. Je gaat van lintje naar lintje, sjouwt kransen en tot overmaat van ramp moet je over elke cent die je uitgeeft verantwoording afleggen. Zo ook Elisabeth:

Bron: Belgian Royal Palace