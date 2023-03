Kroonprinses Elisabeth van België straalt in mierzoete Armani-outfit tijdens moeder-dochterreis naar Egypte

Het is een bijzondere reis voor de twee dames. In het voorjaar van 1923 was koningin Elisabeth, de betovergrootmoeder van kroonprinses Elisabeth, in Egypte bij het openen van de beroemde grafkamer van Toetanchamon. Het is nu precies honderd jaar later en voor dat bijzondere jubileum reisden Mathilde en haar dochter graag af naar het land.

Mathilde en Elisabeth in Egypte

De dames maakten van de gelegenheid gebruik om flink wat cultuur te snuiven. Zo bezochten ze de opgravingsite El Kab, een van de oudste archeologische sites in Egypte, die ook door koningin Elisabeth werd bezocht. En ze waren eregasten bij een expositie in het paleis van de Belgische baron Empain. De stappentellers van de vrouwen zullen flinke cijfers hebben laten zien, want er werden behoorlijke tochten door de woestijn gemaakt.

Chic in Armani

Hoewel het hier om een behoorlijk actieve werkreis gaat, trokken Mathilde en Elisabeth toch best glamoureuze looks uit de koffer. Zo startte Elisabeth haar reis in een prachtige fuchsia top en pantalon van Armani. Ze combineerde het geheel met grote, roze oorbellen. Koningin Mathilde koos op die dag voor een witte japon van Natan, die ook in Máxima’s kast hangt, maar dan in donkerblauw.

Beide in beige

Op de tweede dag trokken de dames door de woestijn in heel toepasselijke, beige outfits. Mathilde droeg een nieuwe jurk van het merk Scapa, die ze combineerde met comfortabele loafers van Tod’s. Elisabeth koos voor een beige jumpsuit met casual riem en sneakers van het vegan merk Veja, waarvan ook ónze kroonprinses, Amalia, fan is.

Een pop of colour

Op de laatste dag besloot Mathilde opnieuw voor een beige look te gaan. Dit keer een getailleerde blouse en een wijdvallende pantalon, gecombineerd met sneakers. Ook Elisabeth ging voor een beige pantalon, maar combineerde die met een roze met gele polo en sneakers.

Lees nog veel meer over royal moeder-dochtertripjes in de nieuwste editie van Koninklijke Kiekjes.

Mathilde en Elisabeth bij het paleis van baron Empain in Caïro. Beeld BrunoPress/Belga

Mathilde en Elisabeth bij de expositie ‘Koningin Elisabeth’ in het paleis. Beeld BrunoPress/Belga

Mathilde en Elisabeth bij de Luxortempel. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth in de grafkamer van Toetanchamon. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth bij Elkab. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth tijdens hun bezoek aan Elkab. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth bij Dayr al-Barsha op hun laatste dag in Egypte. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth bij Dayr al-Barsha op hun laatste dag in Egypte. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Mathilde en Elisabeth bij Dayr al-Barsha op hun laatste dag in Egypte. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Onze koningin Máxima is een mode-inspiratie voor velen. Zo ook voor koningin Mathilde, stelt royaltyvlogger Josine. Kijk maar...

Bron: Modekoningin Máxima, Telegraaf, Nouveau