Kroonprinses Mette-Marit is 50 jaar: haar vijf mooiste looks

Verjaardagsjurk

Op de 18e verjaardag van Mette-Marits oudste dochter prinses Ingrid-Alexandra, pakten de Noorse royals vorig jaar juni flink uit met een verjaardagsweekend vol festiviteiten. Dat trapten ze af met een galadiner waar ook ons eigen koningspaar én Amalia bij waren. Voor het weekend had Mette-Marit een zonnig ontwerp van de Canadese ontwerper Erdem Moralıoğlu uit de kast getrokken.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Family of Norway (@theroyalfamilyofnorway) op 19 Aug 2023 om 0:51 PDT

Statig statement

Is dit een bruidsfoto van Mette-Marit en haar man kroonprins Haakon? Nee, de sprookjesbruiloft van het paar was namelijk in 2001. Deze glamorous foto werd in 2003 geschoten in Londen door de beroemde modefotograaf Mario Testino. Het statige plaatje was onderdeel van een fotoreeks.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door The Royal Family of Norway (@theroyalfamilyofnorway) op 19 Aug 2023 om 1:03 PDT

In de pers

Mette-Marit staat vaker in tijdschriften met foto's en interviews. In aanloop naar haar 50e verjaardag ging ze in gesprek met het Noorse blad D2. Het blad fotografeerde haar in haar woning Skaugum, de villa waar alle koningsparen hebben gewoond sinds 1932. “Als je 50 wordt, realiseer je je dat het leven niet eindeloos is”, vertelt ze aan het blad. “Maar er is ook iets heel goeds aan deze leeftijd. Ik ben veel minder bezig met wat mensen van me denken.” Ze is niet meer zo bezig met “het redden van de wereld”, maar focus zich “op dingen die dichtbij staan” zoals het zijn van een goede moeder.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door ROYALFAVOURITES (@royalfavourites) op 19 Aug 2023 om 1:24 PDT

Oranje boven

Tijdens een driedaags staatsbezoek van koning Willem-Alexander en Máxima aan het Noorse koningshuis in november 2021, organiseerde Mette-Marit een staatsbanket voor ons koningspaar in het koninklijk paleis in Oslo. De royals verschenen in vol ornaat aan tafel, en ook Mette-Marit pakte uit met kleurrijke Scandinavische borduursels op de hals van haar off-white robe. Over haar schouder hing een sjerp van de Orde van Oranje Nassau.

Kroonprinses Mette-Marit is 50 geworden: haar vijf mooiste looks Beeld WireImage

Volgens de traditie

De nationale feestdag 17 is mei is voor de Noren een grote happening met optochten, fanfares en traditionele klederdracht. Die dag vieren zij dat de Grondwet in 1814 is ondertekend. Mette-Marit viert dat feestje graag mee in typisch Noors kostuum, oftewel de ‘bunad’. De bunad is van oorsprong traditionele boerenkleding, maar wordt nu als feestkleding uit de kast getrokken tijdens belangrijke vieringen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Mischa Schoemaker (@mischa_schoemaker) op 19 Aug 2023 om 1:57 PDT

Bron: Vanityfair.com, D2.no, Visitnorway.nl