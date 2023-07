Kroonprinses Victoria kiest voor een duurzame én budget jurk

Dat Victoria een fan is van H&M is geen geheim, de royal draagt regelmatig een jurk van de keten en dat is ook niet zo heel gek: H&M is van oorsprong een Zweedse modeketen en dat past natuurlijk perfect in haar straatje.

Fashionable én duurzaam

De kroonprinses shopt regelmatig bij de H&M en heeft speciaal voor haar 46ste verjaardag een ‘oudje’ uit de kast gehaald. Op haar verjaardagportret straalt ze in een prachtige witte kanten jurk waarvan je absoluut niet zou zeggen dat het een koopje is. Helaas is de jurk niet meer te koop: hij komt namelijk uit de Conscious Collection van 2016, wat betekent dat Victoria ook nog op duurzaamheid let. Wij zijn fan van haar look!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Svensk Damtidning (@svenskdamtidning) op 19 Jul 2023 om 0:46 PDT

Bron: Blauw Bloed