Kroonprinses Victoria van Zweden deelt lieve herfstkiekjes van haar kinderen Oscar (6) en Estelle (10)

Kroonprinses Victoria deelt wat lieve kiekjes van haar kinderen Oscar (6) en Estelle (10). Foto’s die Victoria zelf gemaakt heeft!

Victoria van Zweden deelt lieve foto’s

Op de eerste dag van het Nederlandse staatsbezoek zagen we prinses Estelle helemaal opgedoft klaarstaan om haar peetoom Willem-Alexander te verwelkomen. Nu zien we haar van een hele andere kant: in een comfortabele outfit zonder opsmuk plukt ze appels met haar broertje.

Appels plukken

Op het tweede kiekje zien we Estelle zelfs bovenin een boom zitten. Dat durft die stoere meid gewoon. Heerlijk om te zien hoe de twee lekker kind kunnen zijn en mogen ravotten in de natuur.

Pompoenenboerderij

Oscar en Estelle zijn niet de enige twee Zweedse royals die van de natuur houden. Prinses Madeleine plaatste op Instagram onlangs foto’s van haar kinderen op een pompoenenboerderij. Prinses Leonore (8) en prinses Adrienne (4) waren druk bezig met het uitkiezen van de perfecte pompoen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset) op 17 Oct 2022 om 3:59 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Princess Madeleine of Sweden (@princess_madeleine_of_sweden) op 17 Oct 2022 om 4:43 PDT

Van 11 tot en met 13 oktober waren Willem-Alexander en Máxima op staatsbezoek in Zweden. Onze royalty-expert Rick Evers was erbij en geeft een uniek kijkje achter de schermen:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Instagram