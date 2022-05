Prinses Victoria droeg een witte jurk met gekleurde stippen en ruches aan de bovenkant. Kenners weten dat ze deze jurk van het merk By Malina ook droeg in 2020 tijdens een werkbezoek aan Amerika. De Maisy jurk van By Malina is een oudje en daarom helaas niet meer te koop. Destijds kostte de jurk 300 euro.

Kroonprinses Victoria van Zweden Beeld BrunoPress/DDP

Driedaags bezoek

Victoria, haar man prins Daniel, kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit gingen maandag langs bij een cultureel centrum en openden een congres dat werd gehouden bij het Karolinska Instituut. Deze medische universiteit is een van de belangrijkste van het land en doet verschillende onderzoeken. Het werkbezoek is onderdeel van Haakons en Mette-Marits driedaagse bezoek aan Zweden.

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen & kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Jurk van Mette-Marit

Natuurlijk verscheen ook prinses Mette-Marit in een beeldschone jurk. Zij droeg de Margot jurk van Pia Tjelta. Deze witte jurk met pastelkleurige bloemen is, in tegenstelling tot de jurk van Victoria, nog wel verkrijgbaar. Helaas heeft deze prachtig prachtige jurk een prijskaartje van 518 euro.

Bron: Newmyroyals, Blauwbloed