Lieve kiekjes: de tweeling van prinses Charlene geniet van een weekendje Disneyland

Dat leverde lieve kiekjes op. Er ontbrak alleen één belangrijk persoon: moeder Charlene.

Tweeling Charlene naar Disneyland

Het Spaanse Lecturas heeft de foto’s: tweeling Jacques en Gabriella samen met hun vader voor het beroemde kasteel van Doornroosje in Disneyland. Wel zorgt er één ding op de foto voor verwarring.

Bril voor Gabriella

Gabriella draagt namelijk een bril, en dat hebben we nog niet eerder gezien. Sommige royalty-kenners vragen zich daarom af: is het Gabriella eigenlijk wel? Het zou ook hun 8-jarige nichtje Kaia-Rose Wittstock kunnen zijn. Zij draagt namelijk wél een bril.

Verwarring over de tweeling en Charlene

Het is dus niet duidelijk of Albert op pad was met de tweeling, of met Jacques en Kaia-Rose. Of waren er misschien wel meer familieleden bij? En waren Charlene en Gabriella op het moment van de foto elders in het park?

Gezinsfoto’s

Wij betwijfelen het, want sinds Charlene weer terug is in Monaco zijn er meerdere gezinsfoto’s verschenen. Als de prinses erbij was geweest, was ze vast met haar gezinnetje op de foto gegaan.

Eerdere publieke momenten

Eerder deze maand ging Charlene met haar kinderen op de foto bij het Sainte Dévote rugbytoernooi. Eind april was ze al aanwezig bij de Monaco E-Prix en ook daar zijn gezinsfoto’s gemaakt.

Wie denk jij op de Disneyfoto’s te spotten? Gabriella of Kaia-Rose?

Gabriella (links) en Kaia-Rose (rechts) Beeld Getty Images

