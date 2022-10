Met deze ontroerende woorden herdenkt Noorse prinses Märtha Louise haar overleden ex-man

Märtha Louise was van 2002 tot en met 2016 met Ari getrouwd. Samen kregen ze dochters Maud, Leah en Emma. Na de scheiding bleef hun band goed. Ari maakte met kerst 2019 op 47-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Vlak na zijn dood schreef de dochter van koning Harald en koningin Sonja al een eerbetoon aan haar ex.

Märtha Louise eert Ari

Zaterdag laat Märtha Louise opnieuw een boodschap voor hem achter. “Vandaag hebben we je gevierd. Je zou vandaag 50 jaar zijn geworden. We hadden muffins op bed gebracht terwijl we ‘s ochtends een verjaardagsliedje zouden hebben zongen. Later zouden we op je hebben geproost, gelachen en gedanst terwijl we praatten over serieuze dingen, grappige dingen en alles daartussenin.”

Nu dat niet meer kan, heeft het gezin Ari muffins op zijn graf gebracht en “heel hard” voor hem gezongen. “Ik wilde even zeggen dat we aan je denken en dat je heel trots op onze kinderen zou zijn geweest, zoals je was toen je ze omhelsde zoals alleen jij dat zou kunnen.”

Märtha Louise en de sjamaan

Märtha Louise is inmiddels drie jaar samen met haar drie jaar jongere verloofde, de Amerikaanse sjamaan Durek. Hun relatie kende de nodige obstakels toen ze samen op tournee gingen onder de naam De prinses en de sjamaan. Daarop werd ze op het matje geroepen door haar familie. Sindsdien maakt Märtha Louise een duidelijke scheiding tussen haar activiteiten voor het koningshuis en haar spirituele werkzaamheden.

Koning Harald heeft de verloving die de twee geliefden in juni aankondigden goedgekeurd. De prinses zou zich definitief in Los Angeles willen vestigen, waar ze met Durek en haar drie dochters woont.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Märtha Louise (@iam_marthalouise) op 1 Oct 2022 om 8:43 PDT

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: ANP/Instagram