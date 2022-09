Met deze royal deel jij een sterrenbeeld

Ben jij Máxima of toch Meghan Markle?

STEENBOK

21 december t/m 19 januari

Kate Middleton is jarig op 9 januari en een typische Steenbok. De hertogin is trouw, doelgericht en optimistisch. “Kate is geen extravert persoon, maar stilletjes zelfverzekerd”, schreef koninklijk expert en auteur Victoria Murphy vorig jaar. “Ze heeft een voorliefde voor het buitenleven en het vermogen om zich in compartimenten te verdelen.”

Kate Middleton Beeld Getty Images

WATERMAN

20 januari t/m 18 februari

Watermannen worden ook wel de weirdo’s van de dierenriem genoemd. Ze hebben behoefte om alleen te zijn, schoppen graag tegen de regels aan en strijden voor een betere wereld. Een plaatje waarin prinses Charlene van Monaco - die op 25 januari jarig is - zich vast zal herkennen.

Charlene van Monaco Beeld WireImage

VISSEN

19 t/m 20 maart

Prinses Delphine van Saksen-Coburg is jarig op 22 februari en heeft het sterrenbeeld Vissen, het meest mystieke, spirituele en creatieve teken van de dierenriem. Het is dus geen toeval dat Delphine ook kunstenares is. Wil je meer te weten komen over de Belgische prinses? Onlangs kwam de documentaire Delphine: mijn verhaal uit. Meer daarover lees je hier.

Delphine van Saksen-Coburg Beeld BrunoPress/Belga

RAM

21 maart t/m 20 april

Koningin Margrethe van Denemarken is een eigenzinnige en excentrieke koningin. Ze is bijvoorbeeld onbeschaamd kettingroker én bontdrager. “Ik ben niet perfect, maar ik ben tenminste niet hypocriet”, zegt ze zelf. Door haar eerlijkheid, temperament en impulsiviteit kun je al raden dat de koningin - die jarig is op 16 april - een Ram is.

Margrethe van Denemarken Beeld Getty Images

STIER

21 april t/m 20 mei

De Stier is betrouwbaar, eerlijk en een tikkeltje koppig. Drie eigenschappen die perfect passen bij een koningin en waar koning Máxima Zorreguieta misschien ook wel over beschikt. Onze koningin is jarig op 17 mei en daarmee een echte Stier. Claes Iversen jurkje hier, Natan pakje daar: dit aardeteken is ook dol op mooie spullen.

Koningin Máxima Beeld Getty Images

TWEELINGEN

21 mei t/m 21 juni

Prinses Laurentien Brinkhorst is jarig op 25 mei en daarmee een Tweelingen. Dit teken is openhartig, vrolijk en leergierig. Dat laatste is prinses Laurentien zeker: wist je dat ze haar middelbare school gedeeltelijk in Den Haag en gedeeltelijk in Japan doorbracht vanwege het werk van haar vader? Daarna studeerde ze in Groningen, Londen en in Berkeley.

Prinses Laurentien Beeld Getty Images

KREEFT

22 juni t/m 22 juli

Prinses Alexia der Nederlanden is jarig op 26 juni en is Kreeft van sterrenbeeld. Dit teken is emotioneel, koesterend, zeer intuïtief, maar ook gevoelig en soms onzeker. De prinses heeft in ieder geval een hoop interesses: volgens de officiële website van het Koninklijk Huis is de prinses met enige regelmaat te vinden op het hockeyveld, zingt ze en speelt ze gitaar.

Prinses Alexia van Oranje Beeld Brunopress/Patrick van Emst

LEEUW

23 juli t/m 22 augustus

Meghan Markle is jarig op 4 augustus en heeft het sterrenbeeld Leeuw, een liefdevol en moedig aardeteken. Meghan heeft ons al meerdere keren laten zien hoe moedig ze is: samen met prins Harry namen ze afstand van hun koninklijke titels en verhuisden ze naar de Verenigde Staten.

Meghan Markle Beeld Getty Images

MAAGD

23 augustus t/m 22 september

Prinses Diana heeft het sterrenbeeld Maagd en is geboren op 31 augustus. Dit teken is eerlijk, loyaal en betrouwbaar. Nog zo’n fijne eigenschap: de Maagd is een ster in het opvrolijken van andere mensen. Dat is iets waar we Diana in kunnen herkennen. Ze draagt natuurlijk niet voor niets de bijnaam ‘People’s Princess’.

Prinses Diana Beeld Bettmann Archive

WEEGSCHAAL

23 september t/m 22 oktober

Ken jij prinses Salma van Jordanië al? Ze is de jongste dochter van koning Abdullah en koningin Rania en is jarig op 27 september. Dit teken is avontuurlijk, inspirerend en enthousiast. Avontuurlijk is deze 21-jarige prinses zeker: in 2020 rondde ze haar training af als piloot bij de Jordaanse strijdkrachten.

Salma van Jordanië Beeld Royal Hashemite Court via Getty

SCHORPIOEN

23 oktober t/m 21 november

De Schorpioen wordt het meest intense teken van de dierenriem genoemd. Ze staan bekend om hun passie, assertiviteit, vastberadenheid en daadkracht. Prinses Elisabeth van België zal zich vast herkennen in deze eigenschappen: ze heeft verschillende prestigieuze opleidingen afgerond, spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Duits en Engels en doet een hoop vrijwilligerswerk.

Elisabeth van België Beeld Koninklijk Paleis Belgie

BOOGSCHUTTER

22 november t/m 20 december

Last but not least hebben we de Boogschutter, het sterrenbeeld van prinses Amalia der Nederlanden. Onze toekomstige koningin is op 7 december jarig en staat bekend om haar nuchterheid. Verder is ze een harde werker en neemt ze graag de leiding. Dat zijn typische eigenschappen van een Boogschutter.

Prinses Amalia van Oranje Beeld Brunopress/POOL/P. van Katwijk

