Mette-Marit en Haakon wilden om deze reden hun 50e verjaardag eigenlijk niet vieren

Mette-Marit en Haakon wilden eigenlijk het vieren van hun verjaardag gewoon maar overslaan, bekennen ze in het Noorse blad Se og Hør. De kroonprinses geeft toe dat de leeftijd die ze bereikt daarmee te maken heeft. “Ik denk niet dat we het echt wilden vieren. Maar dat is misschien normaal als je vijftig wordt.”

Haakon is op 20 juli jarig en Mette-Marit op 19 augustus.

Lang nadenken

De royals zijn uiteindelijk pas vorige maand overstag gegaan en maken er alsnog een feest van, maar wel op hun eigen manier. “Ik heb het gevoel dat we er lang over hebben moeten nadenken wat voor soort feest we willen”, zegt Mette-Marit.

Na lang overleg, wikken en wegen, hebben ze samen besloten dat ze kriskras door Noorwegen gaan reizen en op vijf plaatsen stoppen om hun verjaardag te vieren met de bevolking. “Dit was voor ons de beste oplossing”, zegt Mette-Marit. Haakon sluit zich daarbij aan. “We kijken enorm uit naar de mooie reizen die we gaan maken in Noorwegen. We mogen ons een beetje onderdompelen in de dingen waarin we geïnteresseerd zijn.”

Tuinfeest

Het hoogtepunt van de festiviteiten is eind augustus met een feest in de paleistuin. Dat is dan ook meteen de trouwdag van het paar. Ze zijn dan 22 jaar getrouwd.

