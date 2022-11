Monegaskisch babynieuws: prinses Stéphanie wordt oma!

De toekomstige spruit van Marie wordt het eerste kleinkind van haar schoonmoeder Stéphanie.

Pancake wordt grote broer

Zoals dat tegenwoordig gaat, ook bij royals, wordt het blije nieuws over de zwangerschap van Marie op Instagram gebracht. Samen met Louis Ducruet, het neefje van prins Albert, laat Marie weten in verwachting te zijn. ‘Een avontuur staat op het punt te beginnen’, schrijft ze onder een foto van haarzelf met haar man en hond. Die laatste draagt een wit shirtje, waarop in zwarte letters ‘soon to be big brother’ staat geschreven. Pancake, de trouwe viervoeter op de foto, lijkt al net zo verheugd over het nieuws als het stel zelf.

Mooi moment

Ook volgers van zowel Louis als Marie kijken uit naar de komst van de kleine. ‘Gefeliciteerd! Ik ben zo blij voor jullie. En ik weet zeker dat Pancake de beste grote broer ter wereld wordt’, schrijft iemand. Een ander: ‘We keken al naar dit mooie moment uit.’

Babyboom

Ook in Nederland geen gebrek aan babynieuws. Zowel Anouk Hoogendijk als Romee Strijd en Vivienne van den Assem bevielen onlangs van hun tweede kindje. De oud-voetbalster kreeg een zoon, het topmodel en de presentatrice kregen een dochter.

